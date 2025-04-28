"Только часть России": как предательница Марченко пропагандировала в Украине

Оксана Марченко продолжает публиковать пропагандистские видео.

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Оксана Марченко - позиция / коллаж: Главред, фото: t.me, Оксана Марченко

Вы узнаете:

Оксана Марченко подтвердила свой статус предательницы

Что она сделала

Когда-то украинская ведущая, а сейчас предательница Украины Оксана Марченко популяризовала "русский мир" еще в те времена, когда жила в Украине.

Как стало известно, запроданка снимала проект "Паломница" еще на территории Украины, в котором освещала нарративы Кремля.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину Марченко опубликовала ролик, снятый в Украине, где назвала Одессы "воровской столицей Российской империи", а Киево-Печерскую лавру "родной русской землей".

Ее гостем стал одессит Стас Костюшкин, который живет в РФ и поддерживает войну в родной стране, он заявил, что Украина – "только часть России". Также в одном из эпизодов снялся предатель Максим Дрозд, кстати, сюжет снят в Киеве.

Стас Костюшкин в проекте Оксаны Марченко / фото: скрин видео

Смотрите видео, где Оксана Марченко общается со Стасом Костюшкиным:

"Проект "Паломница" – это цикл фильмов, снятых в жанре авторского кино. Каждый эпизод раскрывает определенную тему – покаяния, прощения, милосердия, любви. И каждая серия – это новое паломничество, в котором автор знакомит зрителей с православными святынями и героями с честными историями о том, как вера помогла им выжить в непростых обстоятельствах", - сообщается в описании проекта.

Оксана Марченко в проекте "Паломница" / фото: скрин видео

Отметим, ранее Оксана Марченко считалась одной из самых красивых женщин Украины, а также получила много наград за работу ведущей, но из-за своей позиции и бегства в РФ стала предательницей.

Смотрите видео, где Оксана Марченко пропагандирует "русский мир":

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Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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