Тина Кароль в камуфляже показала свежие кадры военной подготовки

Украинская певица Тина Кароль активно освещает в своем блоге в Instagram процесс получения новых полезных навыков в условиях военного времени. Ранее она прошла курс по тактической медицине по протоколу ASM MARCH, и получила базовые знание про обращение с оружием.
Теперь Кароль проходит курс "Резервист" - военная подготовка с ветеранами "Азова". На повестке дня была пробежка, общение со служебными животными, сбор и разбор оружия, полевая кухня и пр.
На базе певица находилась с другими женщинами два дня. Условия были непростыми, но на снимках, которые появились на странице Кароль, она выглядела очень довольной результатом.
Из-за стремления пройти военную и медицинскую подготовку Тину Кароль ранее критиковали в Сети, однако певица смогла дать отпор: она объяснила, что не хочет быть беспомощной перед лицом врага. "Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе", - отметила она.
Смотрите видео, как Тина Кароль проходит курс военной подготовки:
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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Ранее Дмитрий Монатик и его супруга Ирина поделились счастливой новостью - звездная пара ждет третьего ребенка. Вместе они уже воспитывают двоих сыновей.
Также украинская певица Мария Яремчук вышла на связь с поклонниками. После ухода со сцены в 2018 году ее редко можно увидеть в информационном пространстве, но ради важного для нее человека артистка сделала исключение.
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