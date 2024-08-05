Тина Кароль в камуфляже показала свежие кадры военной подготовки

Поп-дива неспроста решила надеть униформу, и подошла к этому очень серьезно.

https://stars.glavred.info/tina-karol-v-kamuflyazhe-pokazala-svezhie-kadry-voennoy-podgotovki-10585727.html Ссылка скопирована

Тина Кароль военная подготовка - певица поделилась новыми фото с курсов военной подготовки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль активно освещает в своем блоге в Instagram процесс получения новых полезных навыков в условиях военного времени. Ранее она прошла курс по тактической медицине по протоколу ASM MARCH, и получила базовые знание про обращение с оружием.

Теперь Кароль проходит курс "Резервист" - военная подготовка с ветеранами "Азова". На повестке дня была пробежка, общение со служебными животными, сбор и разбор оружия, полевая кухня и пр.

На базе певица находилась с другими женщинами два дня. Условия были непростыми, но на снимках, которые появились на странице Кароль, она выглядела очень довольной результатом.

Из-за стремления пройти военную и медицинскую подготовку Тину Кароль ранее критиковали в Сети, однако певица смогла дать отпор: она объяснила, что не хочет быть беспомощной перед лицом врага. "Я решила пройти курс, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям, себе", - отметила она.

Тина Кароль военная подготовка - певица поделилась новыми фото с курсов военной подготовки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль военная подготовка - певица поделилась новыми фото с курсов военной подготовки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Смотрите видео, как Тина Кароль проходит курс военной подготовки:

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Дмитрий Монатик и его супруга Ирина поделились счастливой новостью - звездная пара ждет третьего ребенка. Вместе они уже воспитывают двоих сыновей.

Также украинская певица Мария Яремчук вышла на связь с поклонниками. После ухода со сцены в 2018 году ее редко можно увидеть в информационном пространстве, но ради важного для нее человека артистка сделала исключение.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред