"Лига Смеха": Тимур Мирошниченко выступит с микрофоном дочери, а Арам Арзуманян влюбит в себя пятерых Белоснежек

Для Тимура Мирошниченко это первое появление в "Лиге Смеха", и дебютировать он будет с командой "Наш формат".

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Звезды снялись в новом выпуске "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" / Коллаж Глвред, фото пресс-службы

Уже в эту пятницу, 12 апреля, в 20:00 зрителей телеканала ТЕТ ждет новый выпуск юмористического проекта "Лига Смеха".

Волонтерский десант 3", где команды-участники исполнят песни с тренерами и покажут театральные номера с приглашенными звездами. Среди них - ведущий проекта "Украина невероятных людей" Тимур Мирошниченко и актер театра и кино Арам Арзуманян.

Для Тимура Мирошниченко это первое появление в "Лиге Смеха", и дебютировать он будет с командой "Наш формат" из Каменца-Подольского. В театральном конкурсе Тимур сыграет самого себя на сельской свадьбе, однако таким зрители его еще не видели.

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"Я впервые буду участвовать в "Лиге Смеха. Волонтерский десант" как приглашенный артист. Я буду выступать с микрофоном дочери Мии. Она не знает, что он здесь, это будет сюрприз, когда она будет смотреть выпуск по телевизору", - прокомментировал Тимур Мирошниченко. И признался, что несмотря на дебют в юмористическом проекте, на сцене он чувствует себя комфортно и уверенно, ведь именно в Центре культуры и искусств НАУ делал свои первые шаги как ведущий: "Я в своих родных стенах, потому что учился в НАУ 20 лет назад. Именно на этой сцене состоялись мои первые шаги. Это моя сцена, я здесь пять лет оттарабанил, но и сейчас минимум раз в год здесь бываю".

Тогда как другой приглашенный гость Арам Арзуманян перевоплотился в гнома и рядом с пятью "Белоснежками" из команды "Фрау" чувствовал себя как рыба в воде. Все потому, что его актерская карьера началась именно с юмора. Ранее Арам участвовал в региональных лигах проекта в составе сборной Мелитополя.

"Лига Смеха. Волонтерский десант 3" - это очень классная школа в плане импровизации. Чтобы придумать что-то смешное здесь и сейчас, нужно иметь талант", - подчеркнул Арам Арзуманян и рассказал, что немало шуток рождалось в процессе репетиций с "Фрау" и даже на сцене.

Воочию увидеть Тимура Мирошниченко и Арама Арзуманяна в новых амплуа можно будет уже в эту пятницу, 12 апреля, в 20:00. Открывайте юмористические таланты, наслаждайтесь миксом актуального юмора и важных волонтерских миссий вместе с премьерными выпусками "Лига Смеха. Волонтерский десант 3" на телеканале ТЕТ.

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