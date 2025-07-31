"Террор - все, что Россия умеет": украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Киеву

Вкратце:
- Украина и столица перенесли 31 июля ракетную атаку
- Отечественные знаменитости реагируют на трагедию
Ночью 31 июля Украина пережила массированный удар - страна-оккупант направила по мирным городам более 300 дронов и 8 ракет. Основной целью атаки стал Киев. Там, как сообщает ГСЧС, пострадало 64 человека, 8 - погибли.
Украинские звезды в социальных сетях освещают эту трагедию - рассказывают, как они пережили эту ночь, выражают сочувствие пострадавшим и семьям погибших, пишет Главред.
Надя Дорофеева в своем блоге в Instagram опубликовала эмодзи разбитого сердца, и отметила, что ночная ракетная атака по Киеву была очень пугающей.
"Очередная страшная ночь. Я до боли в сердце горжусь нашими людьми. Которые защищают. Спасают. Лечат. Кормят. Восстанавливают. Которые, вопреки страшным ночам, с самого утра уже работают, и дают возможность каждому почувствовать, что жизнь продолжается. Хотя в нынешних условиях это - сверхусилие. На этих людях держится вся страна", - пишет Виталий Козловский.
Святослав Вакарчук опубликовал фото разрушенного российской атакой подъезда жилого дома. "Снова ужасная ночь в Украине. Россия продолжает террор. Это все, что она умеет. Но все террористы заканчивают одинаково. А Украина выстоит. Искренние соболезнования...", - написал он.
Злата Огневич также назвала эту ночь адской. То, что творилось за окнами, сильно напугало артистку.
Тимур Мирошниченко опубликовал свое сэлфи с маской на лице. Он рассказал, что из-за ужасного звука пролета ракеты над домом он упал с кровати. Вопреки этому уже рано утром он был на съемках. Таковы реалии современных украинцев.
"После каждой бессонной ночи в укрытии сутра каждый украинец/украинка продолжает, несмотря ни на что", - написала Даша Квиткова, и напомнила о важности поддержки украинских воинов.
Певица Kola также опубликовала кадры разрухи, которую принесла в Киев страна-оккупант, с эмодзи разбитого сердца.
Павел Зибров в социальных сетях выразил свои искренние соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия.
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Ранее Главред рассказывал, что популярная украинская певица Roxolana объявила о беременности. Она показала заметно округлившийся животик в свой День рождения.
Также украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая призналась, как переживает смерть отца - Народного артиста Украины Николая Мозгового. Со дня его ухода прошло 15 лет.
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