"Террор - все, что Россия умеет": украинские звезды отреагировали на ракетный удар по Киеву

Невозможно оставаться безразличным к ужасному горю, которое в нашу страну приносит страна-агрессор.

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Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official, t.me/dsns_telegram

Вкратце:

Украина и столица перенесли 31 июля ракетную атаку

Отечественные знаменитости реагируют на трагедию

Ночью 31 июля Украина пережила массированный удар - страна-оккупант направила по мирным городам более 300 дронов и 8 ракет. Основной целью атаки стал Киев. Там, как сообщает ГСЧС, пострадало 64 человека, 8 - погибли.

Украинские звезды в социальных сетях освещают эту трагедию - рассказывают, как они пережили эту ночь, выражают сочувствие пострадавшим и семьям погибших, пишет Главред.

видео дня

Надя Дорофеева в своем блоге в Instagram опубликовала эмодзи разбитого сердца, и отметила, что ночная ракетная атака по Киеву была очень пугающей.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/nadyadorofeeva

"Очередная страшная ночь. Я до боли в сердце горжусь нашими людьми. Которые защищают. Спасают. Лечат. Кормят. Восстанавливают. Которые, вопреки страшным ночам, с самого утра уже работают, и дают возможность каждому почувствовать, что жизнь продолжается. Хотя в нынешних условиях это - сверхусилие. На этих людях держится вся страна", - пишет Виталий Козловский.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/vkozlovsky_music

Святослав Вакарчук опубликовал фото разрушенного российской атакой подъезда жилого дома. "Снова ужасная ночь в Украине. Россия продолжает террор. Это все, что она умеет. Но все террористы заканчивают одинаково. А Украина выстоит. Искренние соболезнования...", - написал он.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Злата Огневич также назвала эту ночь адской. То, что творилось за окнами, сильно напугало артистку.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/zlata.ognevich

Тимур Мирошниченко опубликовал свое сэлфи с маской на лице. Он рассказал, что из-за ужасного звука пролета ракеты над домом он упал с кровати. Вопреки этому уже рано утром он был на съемках. Таковы реалии современных украинцев.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/timur.miroshnychenko

"После каждой бессонной ночи в укрытии сутра каждый украинец/украинка продолжает, несмотря ни на что", - написала Даша Квиткова, и напомнила о важности поддержки украинских воинов.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/kvittkova

Певица Kola также опубликовала кадры разрухи, которую принесла в Киев страна-оккупант, с эмодзи разбитого сердца.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/kola__official

Павел Зибров в социальных сетях выразил свои искренние соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия.

Ракетный удар по Киеву 31 июля - реакция звезд / instagram.com/pavlo_zibrov

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