Теперь вместе с Дианой и Елизаветой: в королевской семье случилось горе

Лорд Роберт Фэллоуз умер в возрасте 82 лет, который был дядей Уильяма и Гарри.

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Умер лорд Роберт Фэллоуз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Бывший личный секретарь королевы Елизаветы II, а также дядя принцев Уильяма и Гарри, Роберт Фэллоуз умер по неизвестной причине.

Младший брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер подтвердил смерть лорда Фэллоуза. Он отметил, что Роберт был исключительным человеком.

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"Я очень горжусь тем, что был его зятем", - отметил Спенсер.

Отметим, лорд Феллоуз занимал должность личного секретаря королевы с 1990 по 1999 год, а также был женат на леди Джейн Спенсер, старшей сестре принцессы Дианы.

Чарльз Спенсер подтвердил смерть лорда Фэллоуза / фото: скрин x.com/cspencer1508

Кто такой принц Уильям? Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Добавим, Кейт Миддлтон часто сравнивают с принцессой Дианой, так Кейт одела "послеродовое" платье такого же фасона, что и леди Ди при выписке с роддома.

А также недавно стало известно о громких ссорах Миддлтон и Уильяма за стенами Кенсингтонского дворца.

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