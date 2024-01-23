Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

Судьба испытывает 64-летнюю Сару Фергюсон болезнями, но герцогиня не сдается.

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У Сары Фергюсон обнаружили новую форму рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sarahferguson15

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, в июне 2023 года сообщила, что борется с раком груди. Опухоль была обнаружена во время плановой маммографии.

К счастью новообразование оказалось операбельным, Ферги прошла мастектомию и реконструктивную операцию, а ее врачи были настроены оптимистично относительно ее выздоровления. Уже в августе герцогиня Йоркская возобновила своих выходы в свет.

Однако онкология вернулась к ней. Правда, в другой форме. Об этом Фергюсон самостоятельно рассказала в своем блоге в Instagram. Недавно ей диагностировали злокачественную меланому - одну из форм рака кожи. Эта новость шокировала ее - второй онкологический диагноз за полгода.

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Общественная деятельница уже прошла необходимое лечение в одной из австрийских клиник, и сейчас восстанавливает силы дома, в окружении семьи и близких.

"Я сейчас немного занялась собой, поскольку мне поставили диагноз "злокачественная меланома", форма рака кожи, мой второй диагноз рака в течение года после того, как этим летом мне поставили диагноз рак молочной железы, и я перенесла мастэктомию и реконструктивную операцию. Именно благодаря огромной бдительности моего дерматолога меланома была обнаружена вовремя. Естественно, еще один диагноз рака стал шоком для меня, но я сейчас в хорошем настроении и благодарна за многочисленные слова любви и поддержки, которые я получаю в последнее время", - пишет Сара Фергюсон. Также герцогиня отметила, что про свой опыт она рассказала в надежде, что сможет мотивировать кого-то обследоваться чаще, чтобы предупредить проблемы со здоровьем.

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