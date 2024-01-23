УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

Анна Подгорная
23 января 2024, 02:45
Судьба испытывает 64-летнюю Сару Фергюсон болезнями, но герцогиня не сдается.
Сара Фергюсон
У Сары Фергюсон обнаружили новую форму рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sarahferguson15

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, в июне 2023 года сообщила, что борется с раком груди. Опухоль была обнаружена во время плановой маммографии.

К счастью новообразование оказалось операбельным, Ферги прошла мастектомию и реконструктивную операцию, а ее врачи были настроены оптимистично относительно ее выздоровления. Уже в августе герцогиня Йоркская возобновила своих выходы в свет.

Однако онкология вернулась к ней. Правда, в другой форме. Об этом Фергюсон самостоятельно рассказала в своем блоге в Instagram. Недавно ей диагностировали злокачественную меланому - одну из форм рака кожи. Эта новость шокировала ее - второй онкологический диагноз за полгода.

видео дня

Общественная деятельница уже прошла необходимое лечение в одной из австрийских клиник, и сейчас восстанавливает силы дома, в окружении семьи и близких.

"Я сейчас немного занялась собой, поскольку мне поставили диагноз "злокачественная меланома", форма рака кожи, мой второй диагноз рака в течение года после того, как этим летом мне поставили диагноз рак молочной железы, и я перенесла мастэктомию и реконструктивную операцию. Именно благодаря огромной бдительности моего дерматолога меланома была обнаружена вовремя. Естественно, еще один диагноз рака стал шоком для меня, но я сейчас в хорошем настроении и благодарна за многочисленные слова любви и поддержки, которые я получаю в последнее время", - пишет Сара Фергюсон. Также герцогиня отметила, что про свой опыт она рассказала в надежде, что сможет мотивировать кого-то обследоваться чаще, чтобы предупредить проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись. Про расставание пара объявила в скорости после того, как отметила первую годовщину свадьбы.

Также 49-летний американский актер Джош Рэднор, который сыграл Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму", сообщил, что сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Это первый брак артиста.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

00:43 Мир
МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

23:41 Украина
Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

23:06 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

04:00

Онемели руки и ноги: звезда "50 оттенков серого" попал к врачам после атаки насекомых

03:24

Мудрец, искатель или маг: как подобрать стиль для вашего архетипа

02:45

Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

02:15

РФ может открыть второй фронт: когда и где Путин планирует развязать новую войну

01:31

Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - ГорбачРоссия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач
00:43

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

00:08

Останется хрустящим и не пожелтеет: простой рецепт нежного безе от шеф-кондитера

22 января, понедельник
23:41

МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

23:06

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

Реклама
22:37

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:35

Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

22:30

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

21:56

Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

21:54

Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

21:38

Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

21:28

Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли ХарьковщинуФото

20:54

Командующий Сырский о фронте: ситуация напряженная, РФ бьет артиллерией и БПЛА

20:46

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросает актерскую карьеру ради мечты

20:46

Украина может получить российские активы: в ЕС ошарашили приятными новостями

20:10

"Гринкевича московиты задержали": скандальная Фарион внезапно набросилась на ГБР

Реклама
20:09

Вышел из гонки: республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США

19:42

Сколько воды надо пить в день: призер мирового чемпионата развеял миф

19:33

Карма действует: В РФ дали "по хвосту" предательнице Лолите, ей пришлось снова извиняться

19:20

Границу закроют на 50 лет: правительство готовит новые санкции против России

19:15

Лунный календарь 23 января 2024 года: можно ли начинать в этот день серьезные дела

19:10

Как Россия стала зависима от Иранамнение

19:00

Очень сильный ветер и снегопад: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

18:50

FAVBET Tech начал сотрудничество с мастерской дронов "Дронарня" новости компании

18:40

Почти френдли-фаер: оккупанты едва не перебили друг друга на блокпосту

18:36

"Почти вся армия уничтожена": немецкий топ-генерал дал прогноз войны на 2024 год

18:31

"Считайте это признанием": Лилия Ребрик рассказала про минусы новой беременности

18:31

Совершенно не вредно и даже полезно: как сделать чипсы дома

18:00

Глава Нацполиции рассказал, нужно ли мобилизовать полицейских в ВСУ

18:00

В жизни не укачает: 3 совета, которые превратят поездку в удовольствие, а не на страдания

17:57

Ущерб колоссальный: на восстановление российского "Новатэк" нужны месяцы - Reuters

17:46

Это цинично и жестоко: Зеленский раскрыл детали последнего разговора с Путиным

17:26

Медведева "задел" указ Зеленского об "украинской" Кубани: ноет и оскорбляет

17:25

Роман Цимбалюк. Кремль остался без скрепыВидеоблоги

17:16

Как научиться не завидовать: совет от Натальи Холоденко

17:15

Украинцев пытаются объегорить на покупках: как не обмануться в супермаркетах

Реклама
16:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

16:34

"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

16:09

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:04

Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

15:44

Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

15:42

Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили

15:36

Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

15:17

Веселая головоломка для людей с высоким IQ: только единицы найдут зонтик

15:12

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" КривцоваВидео

14:59

"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять