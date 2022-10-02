Тайный сын короля Чарльза III показал последнее письмо к Елизавете II: 'Я был разочарован'

Саймон Чарльз Доранте-Дэй показал последнее письмо к Елизавете II перед ее смертью / facebook.com/PrinceSimonCharles

56-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй считает себя внебрачным ребенком британского короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы. В связи с этим он не единожды обращался к представителям британской королевской семьи и к королеве Елизавете II в частности.

Мужчина желает признания, и очень болезненно воспринимает тот факт, что венценосные "родственники" просто игнорируют его. По мнению Доранте-Дэя, который добивается ДНК-теста на отцовство, даже если он ошибается, король Чарльз III должен это как минимум доказать.

В интервью для 7News несостоявшийся принц рассказал, когда и о чем он писал королеве Елизавете II в последний раз. Письмо, датированное ноябрем 2021 года, Доранте-Дэй опубликовал на своей странице в Facebook.

"Ваше Величество, во-первых, я надеюсь, что это письмо застанет вас здоровой и в хорошем настроении в преддверии фестивального сезона. Я позволю себе обратиться к вам через канцелярию губернатора, однако, учитывая положение, в котором оказались я и моя семья, мы считаем, что это действие оправдано. Я, конечно, могу понять и до некоторой степени простить действия, которые были предприняты в прошлом в связи с моим существованием, но я не могу забыть то, что произошло. Я считаю, что эти действия были предприняты, чтобы скрыть мою настоящую личность. Кроме того, за годы проживания в семье Дэй мои приемные бабушка и дедушка Уинифред и Эрнест Боулден часто рассказывали о том времени, когда они работали в королевском доме. Затем во время моего последнего визита в Соединенное Королевство в 1998 году моя приемная бабушка Уинифред сама сказала мне, что моими биологическими родителями были ваш сын Чарльз и его жена Камилла. ... Впоследствии вы все будете знать о действиях, которые я недавно предпринял, и об уровне внимания к ним. Я пишу от имени своей семьи и прошу вашей помощи в решении этой проблемы и прекращении этого глобального нападения. Дай Бог вам силы выступить вперед", - пишет австралиец.

Монархиня и это обращение оставила без внимание, поэтому первое, что почувствовал Доранте-Дэй, когда узнал о смерти Елизаветы, было разочарование. "Когда она скончалась, я был разочарован тем, что она умерла, не ответив на мое сообщение. Это было первое, о чем я подумал – просто грустно, потому что окно возможностей закрылось", - подвел итоги он.

Саймон Чарльз Доранте-Дэй показал последнее письмо к Елизавете II перед ее смертью / facebook.com/PrinceSimonCharles

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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