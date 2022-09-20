Тайный сын короля Чарльза III и королевы Камиллы назвал принца Гарри "паршивой овцой"

Саймон Чарльз Доранте-Дэй назвал принца Гарри парщивой овцой королевской семьи / facebook.com/PrinceSimonCharles, instagram.com/sussexroyal

56-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дэй убежден, что является внебрачным ребенком британского короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы.

Британская королевская семя не признает Доранте-Дэя, из-за чего он время от времени устраивает публичные скандалы. После похорон королевы Елизаветы II он сделал новое заявление: его оскорбило холодное отношение к опальному принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.

В интервью Channel Seven Саймон признался, что хотел бы встретиться с Гарри и утешить его, ведь между ними, по его мнению, много общего.

"Мы оба – паршивые овцы королевской семьи, я бы сказал, что у нас есть эта связь. И я верю, что Гарри был бы восприимчив к моему тяжелому положению. Его отец облажался, у него есть претензии к Чарльзу. Как и у меня. Первое, что я бы сделал, если бы встретил их, – крепко обнял бы их – я думаю, что они нуждаются в этом, если честно. Большая часть критики, с которой они сталкиваются, откровенно несправедлива. Меня так разозлило, когда Гарри сказали, что он не может надеть военную форму на похороны своей бабушки. Возможность для всех нас поговорить один на один была бы очень… поучительной… Это печально. Вообще меня это злит, не говоря уже о том, что он может быть моим сводным братом… Когда люди говорят, что он выглядел очень нервным, я понимаю, почему так. Я могу сказать, что он беспокоится о том, что кто-то нападет на Меган и скажет что-то, что заставит ее отреагировать", - рассказывает Доранте-Дэй.

Также он считает, что не скандальное поведение Меган Маркл, и ее откровенное пренебрежение королевским этикетом, является причиной неприязни к герцогам Сассекским. Саймон убежден, что дело в расизме. Он сравнивает свою жену Эльвианну, которая является представительницей коренных австралийских племен, с Меган Маркл - наполовину афроамериканкой.

"Моя жена такая же, так что я могу понять. Мой совет Гарри – отпустить ее, позволить Меган сказать то, что она хочет сказать. Люди были расистами и бесчувственными к Меган, она должна отплатить критикам, чтобы люди не смотрели на нее свысока. У него черная жена. Говорят, что расовой проблемы нет, но она есть. Люди такие невежественные", - возмущается Доранте-Дэй.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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