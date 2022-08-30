Тарас Тополя признался, почему покинул передовую и вернется ли туда / УНИАН, Instagram

Лидер поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который служит в ВСУ парамедиком, объяснил, почем оставил передовую и чем хочет заниматься далее. Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам музыканта, он вернулся с передовой, чтобы принять участие в ряде мероприятий, в том числе — концерте ко Дню Независимости в Киеве и выступить вместе с мировой звездой Эдом Шираном, с которым выпустили совместный хит, на его стадионном шоу в Польше.

""Антитела" продолжают быть бойцами 130-го батальона терробороны ВСУ, как это было в течение шести месяцев войны. Случилось все достаточно органично. Мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили поучаствовать в мероприятиях ко Дню Независимости. Это было очевидно, что в таких вещах следует участвовать и отказываться от этого нельзя. Тогда уже возник вопрос, как сделать это правильно. Решение, принятое главнокомандующим, мы с ним соглашаемся", — сказал Тополя.

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По словам музыканта, шесть месяцев он с коллегами служил в ВСУ, был на передовой, а теперь сосредоточит свои усилия на борьбе на культурном фронте. Он подчеркнул, что музыканты остаются бойцами 130-го батальона. И готовы вернуться на фронт, как только получат приказ.

"Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нам на передовую, то конечно, что выполним", — заверил музыкант.

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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