"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая принадлежит к тому сорту женщин, который лучится красотой без дополнительных ухищрений. Благодаря этом она может смело делиться своими симками без фильтров и ретуши в социальных сетях.
Так недавно Витвицкая устроила себе фотосессию на берегу Киевского моря. Журналистка в легком белом платье позировала на фоне воды.
"Такая, как есть. Без фильтров, искренняя и с верой в то, что правда обязательно победит!" - подписала свежие снимки, которые появились на ее странице в Instagram, Соломия Витвицкая.
В комментариях на ведущую обрушилась лавина комплиментов: "Щаслива і красива! Соля вся світиться щастям", "Чарівна яка", "Ніби піснею ллєшся у промінях сонця", "Жива краса" и пр.
Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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