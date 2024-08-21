УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

Анна Подгорная
21 августа 2024, 18:25
120
Не каждая публичная личность сможет последовать примеру Витвицкой, и показать себя без ретуши.
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая новости - как Соломия Витвицкая выглядит без ретуши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая принадлежит к тому сорту женщин, который лучится красотой без дополнительных ухищрений. Благодаря этом она может смело делиться своими симками без фильтров и ретуши в социальных сетях.

Так недавно Витвицкая устроила себе фотосессию на берегу Киевского моря. Журналистка в легком белом платье позировала на фоне воды.

"Такая, как есть. Без фильтров, искренняя и с верой в то, что правда обязательно победит!" - подписала свежие снимки, которые появились на ее странице в Instagram, Соломия Витвицкая.

видео дня

В комментариях на ведущую обрушилась лавина комплиментов: "Щаслива і красива! Соля вся світиться щастям", "Чарівна яка", "Ніби піснею ллєшся у промінях сонця", "Жива краса" и пр.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая новости - как Соломия Витвицкая выглядит без ретуши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская звезда Олимпиады-2020, каратистка Анжелика Терлюга сообщила о беременности. Она ожидает первенца от своего мужа и тренера Владимира Зарецкого.

Также стало известно, что популярная певица Jerry Heil стала членом академии GRAMMY, что означает, что теперь она сможет подавать свои треки на престижную музыкальную премию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Соломия Витвицкая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

19:34 Синоптик
Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

18:59 Украина
Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: "Укрэнерго" шокировало заявлением

Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: "Укрэнерго" шокировало заявлением

18:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются 5143

Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild 2996

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита 2774

Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой во время важного визита

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными 2678

Путин и Кадыров назвали себя пехотинцами: диктатор приехал в Чечню за военными

Последние новости

19:46

Риск отступления из Курской области

19:34

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

19:29

В Курске отвлекающий маневр: ВСУ могут неожиданно освободить Крым - эксперт

18:59

Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

18:53

Угрожала убийством: суд ответил, откроет ли дело против дочери Фарион

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
18:47

Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: "Укрэнерго" шокировало заявлением

18:25

"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

18:24

"Что-то начнет меняться": дипломат сказал, когда в РФ вспыхнут протесты против Путина

18:12

Дроны уже четыре дня атакуют аэродром "Оленья": подробностиВидео

Реклама
18:07

Несмотря на желание звезды: какую предсмертную просьбу Делона не выполнила семья

17:36

Кто такие "Альтушки" и почему их разговоры пугают: "дикие" тренды интернетаВидео

17:34

Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности

17:27

"Красивые до неприличия": Залужный похвастался свежим снимком с женой

17:21

ГУР масштабно атаковало аэродром "Саваслейка": уничтожена стая самолетов РФ

17:16

''Пусть Курск захватывают'': Путин готов отдать территории Украине - Жданов

17:10

Голый торс и длинные волосы: Дурнев ошеломил свежим фото

17:09

Как избавиться от запаха сигарет в квартире или доме: 5 самых простых эффективных способовВидео

16:47

"Скоро "атомка" будет наша!": какое настроение царит среди бойцов ВСУ под КурскомВидео

16:43

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

16:42

Как использовать средства для автозагара: подготовка, нанесение и смывание новости компании

Реклама
16:27

РФ проявила инициативу: Лубинец раскрыл детали нового обмена пленными

16:15

Впервые с начала войны: ВСУ зажимают в окружение армию РФ в Курской области

15:47

Переговоры между Украиной и Россией могут начаться при одном условии - экс-глава МИД

15:26

Блогерша Верба опозорилась фейком о шоу "Холостяк"

15:25

Уже не понимают, за что они воюют: Огрызко назвал сценарий катастрофы в России

15:22

Почему нужно выйти на улицу посреди ночи: старые приметы 22 августа

15:21

"Кажется, начались блокировки": в России "прилег" интернет

15:13

Женщина делает вид, что не замечает измен мужа: она назвала странную причину своего решения

15:05

Затяжные тревоги: эксперт сказал, почему "Шахеды" долго "кружат" над Украиной

14:58

Барбир ответила на сплетни про роман с коллегой по "Сніданку" Сеничкиным

14:55

Ученые показали, как выглядела 40-летняя женщина 75 тысяч лет назад - фото

14:31

Украинка произвела фурор на французском "Голосе"Видео

14:25

Командование РФ бросает в Курскую область "космические" войска: резервы на пределе

14:20

Катастрофическая ситуация для Путина: ответит ли РФ на события на Курщине - Огрызко

14:11

Адвокат поинтересовалась у "Евросолидарности", остается ли Порошенко диаконом УПЦ (МП) - СМИ

14:02

Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за "выгодную" партиюВидео

13:37

Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковщине и выбили врага: детали операции

13:29

Вывела все заграницу: блогер рассекретил настоящие планы "аферы" Долиной

12:56

Удар по ЗРК С-300 в Ростовской области: известно, для чего и чем атаковали ВСУВидео

12:55

Муж предательницы Седоковой вывалил грязный секрет про нее

Реклама
12:54

"Мы все здесь украинцы": как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местныеФото

12:45

Ольга Фреймут прокомментировала российское гражданство мужа и украинские санкции

12:44

В Украине вшкварит +38 градусов: в каких областях усилится жара

12:26

Утро, чипсы, пиво: дочь путиниста Эрнста опозорилась в сети

12:12

Без территориальных уступок: операция в Курской области изменила позицию Украины

12:08

Более 70 целей: РФ ударила по Украине дронами и ракетами - сколько удалось сбить

12:02

Как помыть батарею в труднодоступных местах: простые, но действенные лайфхакиВидео

11:58

Известный шоумен признался, есть ли у него бронь и где берет деньги

11:39

6 знаков зодиака, которым всегда везет в любви

11:32

"Он может ей навредить": Алла Пугачева тайно разводится с Максимом Галкиным - росСМИ

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять