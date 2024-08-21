"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

Не каждая публичная личность сможет последовать примеру Витвицкой, и показать себя без ретуши.

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Соломия Витвицкая новости - как Соломия Витвицкая выглядит без ретуши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая принадлежит к тому сорту женщин, который лучится красотой без дополнительных ухищрений. Благодаря этом она может смело делиться своими симками без фильтров и ретуши в социальных сетях.

Так недавно Витвицкая устроила себе фотосессию на берегу Киевского моря. Журналистка в легком белом платье позировала на фоне воды.

"Такая, как есть. Без фильтров, искренняя и с верой в то, что правда обязательно победит!" - подписала свежие снимки, которые появились на ее странице в Instagram, Соломия Витвицкая.

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В комментариях на ведущую обрушилась лавина комплиментов: "Щаслива і красива! Соля вся світиться щастям", "Чарівна яка", "Ніби піснею ллєшся у промінях сонця", "Жива краса" и пр.

Соломия Витвицкая новости - как Соломия Витвицкая выглядит без ретуши / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кто такая Соломия Витвицкая? Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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