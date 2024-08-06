"Так сказал Залужный": Камалия рассказала, почему передумала идти на фронт

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а ныне посол Украины в Великобритании, сказал украинской певице Камалии не идти на фронт.

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Главком отказал певице поступать в ВСУ / Коллаж Главред, Камалия, Залужный

Артистка, которая имеет медицинское образование, планировала в начале полномасштабного вторжения стать в ВСУ снайпером. На фоне развода с мужем певица планировала подписать контракт, однако впоследствии передумала.

Камалия (настоящее имя Наталья Захур) поделилась в недавнем интервью Славе Демину, что имела разговор с тогда еще Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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"Меня даже Залужный отговорил. Мне Залужный сказал, ты гораздо больше сделаешь и делаешь сейчас, чем ты пойдешь на фронт", - рассказала певица.

После событий 24 февраля артистка призналась, что эмоции взяли верх и она решила защищать страну от оккупантов. Однако впоследствии экс-супруга британско-украинского миллионера осознала, что ее детям будет трудно без мамы.

"Меня остановили дети, потому что, понимаешь, когда ты можешь выезжать в год только определенный какой-то период, это совсем... А я начала понимать... Я начала понимать, где-то были эмоции - я разорву этих русских, я там все, я буду бороться, я за свою страну, я пойду защищать. У меня было это все эмоционально. И потом когда я начала анализировать и общаться с военными, и мне сказали, что ты только в такой период сможешь выезжать из Украины, а мои дети в Лондоне с отцом и он не хочет пока война сюда их возвращать. А моим детям всего 9-10 лет, началась война, было 8. Я начала осознавать, как же они без материнской ласки, как же они без материнской любви, как же без воспитания. Папа - это папа, а мама... Если бы им было по 16 лет, я бы ушла. А потом когда ты думаешь, что твои дети сиротами останутся, еще и отец уже не молодой", - пояснила Камалия.

Сейчас певица активно поддерживает ВСУ, а двоюродная сестра, двоюродный брат и дядя артистки защищают нашу страну.

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К слову, о разводе с Мохаммадом Захуром Камалия не рассказала детям. Как оказалось, скрывать разрыв - это жесткое условие, которое поставил ей бывший муж.

Камалия также недавно шокировала ценителей своего творчества признанием о своем здоровье. Артистка поборола онкологию и клиническую смерть.

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