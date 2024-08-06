"Новое содержание": Мария Яремчук впервые заговорила про крошку-сына

Украинская певица Мария Яремчук редко появляется в публичном и информационном пространстве после того, как в 2018 году ушла со сцены. Сейчас артистка напомнила о себе в связи с выходом ее крупного проекта, посвященного ее легендарному отцу Назарию Яремчуку.
В недавнем интервью для М1 Мария рассказала про фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" и трибьют-альбом песен ее покойного папы, а также впервые заговорила о материнстве.
В мае 2024 года Яремчук впервые стала мамой. У певицы родился сын. Личность отца малыша и самого ребенка она скрывает.
Говорить открыто она готова лишь об одном - о своей безусловной любви к малышу. "Это уже совсем другая жизнь. Конечно, она получила новое содержание, и это самая большая радость в мире – дети", - призналась молодая мама.
Кто такая Мария Яремчук?
Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.
Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что украинский музыкант Андрей Данилко больше не хочет быть судьей Нацотбора Евровидения. Артист прокомментировал конкурсы последних лет и мотивировал свое решение.
Также звезда "Женского квартала", актриса и комик Татьяна Песик, пожаловалась поклонникам на состояние здоровья. Обследование врачей показало неутешительные результаты.
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