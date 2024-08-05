Есть воспалительный процесс: звезда 'Женского квартала' пожаловалась украинцам

Артистка получила неутешительные анализы, чем серьезно смутила поклонников. На своей странице в Instagram юмористка вышла к аудитории в Stories и поделилась неутешительными деталями своего состояния здоровья.
Песик активно худеет и занимается своей фигурой, однако была вынуждена отменить запланированные тренировки.
Звезда сериала "Країна У" регулярно общается с ценителями своего творчества и рассказывает об успехах на пути к лучшей версии себя. А также активно делится рецептами правильного питания.
Недавно звезда вышла на связь с аудиторией и сообщила, что отменила утреннюю пробежку. Дело в том, что ближайший к ней стадион закрыли на реконструкцию.
Однако, к сожалению, отменить утреннюю тренировку пришлось не только по этой причине. Песик призналась, что прошла обследование у врача и получила анализы, которые указывают на проблемы со здоровьем.
"У меня воспалительный процесс, есть повышенные показатели - реактивный белок. Я заметила за собой, что было последние дни прохладно и мое тело это почувствовало. Мне крутило так кости на эту погоду. Теперь я все эти изменения чувствую очень хорошо", - пожаловалась актриса и пожелала подписчикам крепкого здоровья.
Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик недавно также призналась, какие уколы красоты она делает и какую ее однажды напугал результат.
"Когда-то себе было уколола губы. И врач, которая колола, так напугалась моей реакцией, когда я увидела результат: "Оно все сойдет, не волнуйся. Если что, мы можем это забрать". Потом было все очень хорошо. Я после этого больше не колола. Лучше карандашом где-то вне контура немного прорисовывать и все. Что я делала? Я делала ботокс в лоб, потому что он у меня очень активный. Кстати, надо будет возобновить эту процедуру. И витамины под глаза", - призналась Татьяна.
Кто такая Татьяна Песик?
Татьяна Песик - украинская актриса, комик, участница КВН. Известна по роли Таньки в скетч-шоу "Страна У" и ситкоме "Танька и Володька". Актриса "Женского квартала", участница и тренер комик-шоу "Лига Смеха".
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К слову, в последнее время не только Песик жалуется на состояние своего организма. Украинская певица Камалия также рассказала, что в ее жизни было несколько случаев, когда за жизнь пришлось побороться в буквальном смысле слова.
А вот жена принца Гарри Меган Маркл неоднократно делилась с миром проблемами своего ментального здоровья. Несколько раз даже хотела покончить с собой, но вовремя спохватилась.
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