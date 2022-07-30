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"Так и не успела пожить для себя": Иван Ганзера рассказал о сестре в российском плену

30 июля 2022, 19:20

Голод, обстрелы и избиения - лишь малая часть того, что ей довелось пережить.

Иван Ганзера с сестрой
Иван Ганзера рассказал о спасении сестры из российского плена / facebook.com/ivan.ganzera

Украинский певец, победитель 1 сезона шоу Голос країни, Иван Ганзера поделился с поклонниками замечательной новостью: его сестре удалось сбежать из российского плена.

Об этом артист сообщает на своей странице в Facebook. Ольга с мужем сейчас в Европе, но вернуться, вероятней всего, им будет некуда после победы Украины.

Однако, по словам Ганзеры, после пережитого ужаса оккупации, его сестра настроена позитивно, ведь главное, что они - живы. Остальное все - относительные ценности.

"Наконец-то у меня хорошие новости. Моя сестра с мужем выбрались из русского плена. Они многое пережили. Голод, обстрелы, и даже избиения. Но сейчас все позади, и они уже находятся в безопасном месте. Скорее всего, им будет некуда вернуться после нашей победы. Надеюсь, что Европа встретит их добрыми людьми на пути. Как сказала сестра: после пережитого она теперь понимает, что жила неправильно. Работали, строили. И теперь ничего нет. А жизнь уже прошла. "Так и не успела пожить для себя. Не жалею ни о чем. Главное мы выжили. Ты не представляешь, как хотелось жить", - рассказал певец.

Иван Ганзера
Иван Ганзера рассказал о спасении сестры из российского плена / facebook.com/ivan.ganzera

В комментариях поклонники Ганзера пишут поздравления со счастливым освобождением:

"Господь вберіг. Тепер треба набиратися сил".

"Боже, яке щастя, що вони живі! Вітаю! Дуже радію за вашу родину!"

"Ваня, я радію за Твою родину. Світ не без добрих людей.. їй допоможуть. Хай Бог оберігає Вашу родину".

"Розділяємо вашу радість!)"

"Дай Боже здоров'я Вам всім і мирного неба нам усім".

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