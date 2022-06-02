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Сын запроданки Таисии Повалий Денис высмеял русских псевдопатриотов

2 июня 2022, 02:53

Сам артист до войны и не осознавал, насколько привязан к Украине и Киеву

Денис Повалий высмеял русских псевдопатриотов / instagram.com/denis.povaliy

Музыкант Денис Повалий, сын певицы украинского происхождения, которая продолжает концерты в стране-агрессоре несмотря на войну, Таисии Повалий, раньше считал себя человеком искусства, а не гражданином какой-то страны.

Сейчас, когда его Родина охвачена войной, артист понял истинную ценность родных уголков и улочек. Ранее он опубликовал трогательные сторис о том, почему любит Украину и Киев.

При этом Повалий не упустил возможность посмеяться над "русскими патриотами", которых с началом войны в рф развелось очень много.

Денис показал ролик, в котором на улицах россии у мужчин спрашивали, на что они готовы ради родины. Все, как один, божились, что готовы голову сложить, если потребуется. Однако, когда дело доходило до внесения личных данных, то мигом шли на попятный.

Посмеиваясь над несостоявшимися героями рф, Повалий написал: "Вот почему для меня патриот – просто джип".

Денис Повалий высмеял русских псевдопатриотов / instagram.com/denis.povaliy

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Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандистский телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник" на украинском языке.

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