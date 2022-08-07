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Сын Софии Ротару в день ее юбилея заговорил о судьбе матери

7 августа 2022, 16:57

Следом за певицей молчание нарушил ее единственный и неповторимый отпрыск.

София Ротару и Руслан Евдокименко
Руслан Евдокименко обратился к Софии Ротару в день ее 75-летия / instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Единственный сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко очень близок со своей мамой. Следуя ее примеру, он молчал на протяжении практически всего времени, что длится полномасштабная война в Украине.

Однако Софья Михайловна, в день своего юбилея, решилась нарушить молчание, и окончательно развеяла слухи о том, что она решила переждать войну, чтобы занять наиболее выгодную позицию.

Следом за ней на связь вышел Евдокименко. Однако свой пост в Instagram он посвятил не судьбе страны, а судьбе именитой матери, с которым его связывают крайне теплые отношения.

Он показал черно-белый снимок Софии Михайловны в юности, и оставил для нее трогательное поздравление, в котором отметил грандиозную судьбу украинской звезды: "С Днем рождения, Мама! Благодарю тебя за возможность быть частью твоего Пути ❤️".

София Ротару
Руслан Евдокименко обратился к Софии Ротару в день ее 75-летия / instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Ранее украинская телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась молчанием Софии Ротару о войне в Украине. Также ее раздражает, что из-за высокого статуса артистки, все закрывают на это глаза.

Кроме того, после неудачной попытки незаконно пересечь украинскую границу во время войны, внук Ротару намекнул, что уже не в стране - Анатолий запостил фото из Франции.

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