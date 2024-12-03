Сын путиниста Газманова отказался от своего отца: брат вызверился

Филипп Газманов больше не хочет носить фамилию украинофоба и любителя войны Газманова.

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Олег Газманов, Филипп Газманов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philgazmanov/

Вы узнаете:

Почему сын Газманова сменил фамилию

Что сказал отец-украинофоб

Филипп Газманов, старший сын заядлого путиниста и российского певца Олега Газманова отказался от фамилии приемного отца.

Как сообщает российский пропагандистский ресурс Стархит, парень взял девичью фамилию матери — теперь во всех документах значится, что он Муравьев.

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Семья путиниста не стала комментировать Никто из семьи не спешил давать комментарии относительно этого поступка звездного наследника. Единственным, кто высказался о ситуации, был старший брат Филиппа.

Кровный сын Газманова Родион вызверился на вопросы о поступке брата."Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, — это неинтересно. То есть, это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это случилось? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться. Есть человек, который этот поступок совершил, вам нужно ему задать вопрос, а не мне", — психанул он.

Путинист Газманов позже сообщил, что знает о поступке сына и о том, что тот не хочет быть связан с фамилией "Газманов".

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Отметим, Главред ранее писал о том, что Ксения Собчак рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста Олега Газманова. Оказывается, Филипп живет в Монако и не собирается ездить с отцом на временно оккупированные Россией территории Украины.

А также дочь Олега Газманова уже успела перекроить себе лицо. Подписчики девушки убеждены, что она не выходит из кабинетов пластических хирургов, чтобы поправить то одно, то другое.

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Кто такой Олег Газманов? Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС.

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