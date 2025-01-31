Сын продюсера Роднянского уходит с должности советника Зеленского: какая причина

Сын известного кинопродюсера Александр Роднянский сообщил о важных изменениях в своей карьере.

https://stars.glavred.info/syn-prodyusera-rodnyanskogo-uhodit-s-dolzhnosti-sovetnika-zelenskogo-kakaya-prichina-10635617.html Ссылка скопирована

Сын Роднянского уходит с должностей советника Зеленского и главы набсовета банка / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexander.rodnyansky, instagram.com/arodnyansky

Вы узнаете:

Кем работал сын кинопродюсера Александра Роднянского

Почему Александр Роднянский-младший уволился

Чем он будет заниматься теперь

Сын известного украинского кинопродюсера Александра Роднянского с конца 2024 года прекратил исполнять обязанности советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам и уволился с должности председателя комитета трансформации наблюдательного совета в банке. Об изменениях в своей карьере Александр Роднянский-младший объявил в Instagram.

Александр выразил благодарность за опыт, полученный на этих должностях, и подчеркнул, что уходит по собственному желанию. Он убежден, что выполнил свою миссию на этих должностях.

видео дня

"С завершением 2024 года я прекратил свою деятельность в государственном секторе Украины. Это был уникальный опыт - занимать должности экономического советника президента и председателя комитета трансформации наблюдательного совета банка в самый сложный период в истории Украины. Я ухожу со всех должностей исключительно по собственному желанию. В Офисе президента хотели, чтобы я остался на этих ролях, и предложили новые форматы сотрудничества. Однако я убежден, что выполнил свою миссию на этих должностях и буду продолжать помогать своей стране иначе", - рассказал Александр.

По его словам, за время пребывания на этих должностях сделал значительный вклад в стратегию развития экономики Украины, однако почувствовал трудности в реализации своих идей. Теперь он планирует сосредоточиться на проектах в частном секторе.

"Как советник президента, начиная с 2019 года, я сделал все возможное для укрепления экономической стратегии Украины. Мне жаль, что министерства и ключевые игроки ограничивают реализацию этих предложений и не могут повысить уровень экономической свободы страны. В дальнейшем я планирую сосредоточиться на проектах в частном секторе, многие из которых направлены на консолидацию, восстановление и процветание Украины. Поэтому, хотя я оставил официальные роли, я остаюсь преданным стране и ее будущему", - отметил Роднянский.

Продюсер Роднянский - последние новости

Напомним, недавно украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский, живущий в США, выразил восхищение российским актером Юрием Борисовым, который стал первым россиянином, номинированным на Оскар-2025. Роднянский в соцсетях отметил, что эта номинация является "пощечиной российской пропаганде".

Также Александр Роднянский рассказал в интервью Юрию Дудю, что его сын находится в Киеве и работает советником президента Зеленского по экономическим вопросам. В то же время Александр-младший является членом совета директоров крупнейшего государственного банка и отвечает за его стратегию развития.

Как сообщал Главред, суд Москвы приговорил украинского режиссера Александра Роднянского к 8,5 годам колонии за "военные фейки" из-за его антивоенных постов. Роднянский не согласился с приговором.

Читайте также:

Кто такой Александр Роднянский Александр Роднянский - украинский режиссер, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел ее на американскую биржу NASDAQ. Четырехкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар". С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред