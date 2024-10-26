Он призывного возраста: Роднянский рассказал, что делает его сын

Продюсер Александр Роднянски прокомментировал мобилизацию сына.

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Александр Роднянский / Фото: Главред, Коллаж - Instagram

Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский, которого на днях Басманный суд террористической Москвы приговорил к 8,5 годам колонии, поделился информацией о том, что делает его сын.

В интервью российскому журналисту Юрию Дудю в программе вДудь, Родненький признался, что его сын находится в Киеве и работает советником по экономическим вопросам у президента Зеленского.

"Он в Киеве. Он призывного возраста, но пока работает. Надеюсь, делает нужные для страны дела. Его официальная должность сейчас – советник Зеленского по экономике. Он в Совете директоров крупнейшего государственного банка. Он отвечает за стратегию развития банка. Он профессиональный экономист со специализацией Кембриджского университета", - рассказал Роднянский.

Кто такой Александр Роднянский Александр Роднянский - украинский режиссёр, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар". С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.

Роднянский сообщил, что сын мало жил в Украине, планируя получить необходимые знания и использовать их у себя на родине.

" С 1991 года сын жил в Европе. Он приехал и начал романтизировать, что он будет востребован, что он сможет помочь родной стране. Он приехал менять все к лучшему. Такова у него была позиция. Соответственно, если возникает вопрос мобилизации, то он примет ее как необходимость", - пояснил кинопродюсер.

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Напомним, ранее Роднянский высказался относительно своего возвращения в россию пропанагдистки Ксении Собчак, которая сбежала из России в Литву. По его словам, сам продюсер не разделяет злорадства по отношению к Собчак. "И не потому, что мы очень давно и близко знакомы. Мне грустно, что уничтожают последний островок настоящей медийной жизни."

Ранее также пропагандистские СМИ написали, что Роднянский "не против вернуться в Москву" и "его друзья готовят для этого почву". "Я бы не стал об этом фейке писать, но его подхватили. Поэтому придётся высказаться", - прокомментировал Роднянский на своей странице в Instagram.

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