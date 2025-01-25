"Ценитель путинского режима": продюсер Роднянский разочаровал украинцев позицией

Александр Роднянский попал в громкий скандал.

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Александр Роднянский огорчил поклонников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Роднянский

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Александр Роднянский в восторге от российского актера

Продюсер сделал странное заявление

Украинский продюсер Александр Роднянский, который живет в США, восхитился российским актером Юрием Борисовым. Отметим, актер номинирован на престижную премию Оскар-2025.

На своей странице в соцсетях Роднянский объяснил, что российская пропаганда получила пощечину.

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"Юра Борисов стал первым российским актером истории, номинированным на "Оскар". Это выдающееся достижение талантливого актера. Но написать хочу о том, как еще раз позорно обделалась российская пропаганда. Все последние годы российские СМИ обсуждали пресловутую западную "русофобию" и "отмену великой культуры". И вот – пощечина пропаганде. Российский актер, да ещё и не из числа, как их называют, "уехавших" или "хороших русских", получает главные мировые кинонаграды", — написал продюсер.

Также Роднянский восхитился режиссером фильма "Анора", в котором и сыграл Борисов.

"Талант за себя говорит. Не могу признаться в большой любви к этой картине, но роль Борисова хороша. "Анора" Шона Бейкера – комедийная мелодрама для российских эмигрантов в Америке", — отметил Александр.

Поклонники Роднянского остались крайне недовольны такой позицией продюсера и высказались в комментариях.

"Как-то противно читать это ваше сообщение. Смотрю на расстрелянных украинских военных, искалеченных детей, сборы на автомобили, которые спасают жизнь и здесь на тебе не о достижениях украинских спортсменов и культурных деятелей, борющихся за свою страну столь важные Победы, а о российском актере, на которого всем украинцам, кроме вас, судя по всему, плевать с высокой крыши. Мне кажется вы немного оторвались от реальности";

"Александр, вы действительно рады? Для вас это "событие"? Не "уехавший" и не "хороший русский" номинирован на Оскар. Кинематограф вне политики?";

"Такой талантливый ценитель путинского режима!", - написали подписчики.

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Кто такой Александр Роднянский Александр Роднянский - украинский режиссёр, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар". С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.

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