'Ну сколько можно?': Ольга Сумская удивила заявлением о старшей сестре

Ольга Сумская поделилась радостной новостью о примирении с сестрой Натальей.

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Ольга Сумская поделилась радостной новостью / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska, facebook.com/Наталья Сумская

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Ольга Сумская помирилась с сестрой Натальей Сумской

Актриса назвала Наталью "второй мамой" и "крестной мамой в кино"

Примирение произошло естественно, без особых инициатив с любой стороны

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась радостной новостью - она помирилась с сестрой Натальей Сумской после долгих лет недоразумений. В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" Ольга рассказала, что все конфликты остались в прошлом.

Актриса подчеркнула, что сестра играет важную роль в ее жизни и назвала Наталью "второй мамой" и "крестной мамой в кино". Ольга Сумская отметила, что все споры с Натальей остались в прошлом и теперь они общаются.

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"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья - моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", - сказала она.

Ольга добавила, что не стоит накапливать негатив, ведь самое важное - мир в семье. По ее словам, примирение стало естественным процессом, без каких-то специальных шагов от нее или сестры Натальи.

"Нет первых, нет вторых. Просто общаемся и все. Не нужно никогда накапливать негатив, ведь очень страшное время, ответственное. И от нас зависит, что мы передаем нашим детям и внукам, это очень важно. Мечтаю собраться за семейным столом", - отметила Ольга Сумская.

Ольга Сумская / Инфографика: Главред

Ольга Сумская - новости из жизни актрисы

Недавно актриса поделилась архивным фото с сестрой, сделанным на корабле во время одного из кинофестивалей 90-х годов.

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная снимается в продолжении российского сериала "Постучи в мою дверь", где она играет роль Алины. Паперная считает этот проект важным, хотя первый сезон сериала получил негативные отзывы в России.

Как сообщал Главред, 18 января во время массированной атаки России на Киев украинская актриса Ольга Сумская оказалась в Шевченковском районе, где произошел обстрел. Ольга отметила, что ее дом содрогался от взрывов, но, к счастью, она не пострадала.

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Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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