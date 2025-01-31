'Ну сколько можно?': Ольга Сумская удивила заявлением о старшей сестре

Главное:
- Ольга Сумская помирилась с сестрой Натальей Сумской
- Актриса назвала Наталью "второй мамой" и "крестной мамой в кино"
- Примирение произошло естественно, без особых инициатив с любой стороны
Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась радостной новостью - она помирилась с сестрой Натальей Сумской после долгих лет недоразумений. В комментарии для программы "ЖВЛ Представляет" Ольга рассказала, что все конфликты остались в прошлом.
Актриса подчеркнула, что сестра играет важную роль в ее жизни и назвала Наталью "второй мамой" и "крестной мамой в кино". Ольга Сумская отметила, что все споры с Натальей остались в прошлом и теперь они общаются.
"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Бог нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья - моя вторая мама, что бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", - сказала она.
Ольга добавила, что не стоит накапливать негатив, ведь самое важное - мир в семье. По ее словам, примирение стало естественным процессом, без каких-то специальных шагов от нее или сестры Натальи.
"Нет первых, нет вторых. Просто общаемся и все. Не нужно никогда накапливать негатив, ведь очень страшное время, ответственное. И от нас зависит, что мы передаем нашим детям и внукам, это очень важно. Мечтаю собраться за семейным столом", - отметила Ольга Сумская.
Ольга Сумская - новости из жизни актрисы
Недавно актриса поделилась архивным фото с сестрой, сделанным на корабле во время одного из кинофестивалей 90-х годов.
Дочь украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная снимается в продолжении российского сериала "Постучи в мою дверь", где она играет роль Алины. Паперная считает этот проект важным, хотя первый сезон сериала получил негативные отзывы в России.
Как сообщал Главред, 18 января во время массированной атаки России на Киев украинская актриса Ольга Сумская оказалась в Шевченковском районе, где произошел обстрел. Ольга отметила, что ее дом содрогался от взрывов, но, к счастью, она не пострадала.
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Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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