Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Наталья Сумская поделилась, как у нее проходят праздники.

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Наталья Сумская рассказала о детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Кратко:

Наталья Сумская дала новое интервью

Актриса кратко рассказала о старшей дочери

Украинская актриса Наталья Сумская впервые за долгое время высказалась о своей дочери Дарьи, которая не появляется в общественности.

Наталья в интервью для OBOZ.UA неохотно рассказала будет ли гостить у нее дочь во время праздников.

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"Дочь с внучкой будут праздновать дома. У них будут собираться девушки – плетут, пекут что-то. Приобщаются к украинским традициям – это очень хорошо. Сын Вячеслав с коллегами "Конотопскую ведьму" возят, гастролируют по городам. Кроме того, он вовлечен в другие постановки нашего театра, и дубляжная работа занимает много времени – имеет немало премьер. Может, забегут к нам хотя бы на полчаса, это было бы хорошо. Да и правильно – не будешь же детей при себе постоянно держать", - поделилась Сумская.

Отметим, муж Дарьи умер в 2017 году и после этого содержание дочери и внучки легло на Сумскую.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

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Кто такая Наталья Сумская? Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

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