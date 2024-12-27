Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

Кратко:
- Наталья Сумская дала новое интервью
- Актриса кратко рассказала о старшей дочери
Украинская актриса Наталья Сумская впервые за долгое время высказалась о своей дочери Дарьи, которая не появляется в общественности.
Наталья в интервью для OBOZ.UA неохотно рассказала будет ли гостить у нее дочь во время праздников.
"Дочь с внучкой будут праздновать дома. У них будут собираться девушки – плетут, пекут что-то. Приобщаются к украинским традициям – это очень хорошо. Сын Вячеслав с коллегами "Конотопскую ведьму" возят, гастролируют по городам. Кроме того, он вовлечен в другие постановки нашего театра, и дубляжная работа занимает много времени – имеет немало премьер. Может, забегут к нам хотя бы на полчаса, это было бы хорошо. Да и правильно – не будешь же детей при себе постоянно держать", - поделилась Сумская.
Отметим, муж Дарьи умер в 2017 году и после этого содержание дочери и внучки легло на Сумскую.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.
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Кто такая Наталья Сумская?
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
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