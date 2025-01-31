Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

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- Екатерина Осадчая была в путешествии с сынами
- Ведущая показала, как она там проводила время
Украинская известная ведущая Екатерина Осадчая показала, как она провела время со своими двумя младшими сынами – Даниилом и Иваном.
На своей странице в соцсетях ведущая опубликовала снимки с путешествия за границей. Оказывается, Даниил впервые ездил в поезде. Также Осадчая отметила, что любит приезжать на море именно зимой.
"Мой январь в рандомных фото. Новогодняя ночь, Иван помогал – растет ассистент, как минимум. На одного пассажира УЗ стало больше. Первая поездка Даниила в поезде. Радости не было предела. Короткий отпуск с детьми на холодном море. Люблю море зимой, без спешки, туристов, только большая вода и ты…" – написала ведущая.
В отпуске Екатерина занималась с сынами математикой, и они много гуляли, но, вернувшись домой, сразу приступила к работе.
Екатерина Осадчая - последние новости по теме
Добавим, как сообщал Главред, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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