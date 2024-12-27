Прилетел из США: Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца

Екатерина Осадчая показала своих сыновей.

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Екатерина Осадчая отпраздновала Рождество с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Кратко:

Екатерина Осадчая поделилась домашними посиделками

Старший сын ведущей прилет в Украину

Украинская известная ведущая Екатерина Осадчая собрала всю свою семью на Рождество и рассказала радостную новость.

На своей странице в соцсетях Осадчая сообщила, что в Украину из США прилетел ее 22-летний сын Илья, которого она родила от первого мужа.

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Отметим, Екатерина состоит в браке с украинским шоуменом Юрием Горбуновым, с которым у них есть два общих сына – Данила и Иван.

На снимке, который показала ведущая, семейство смотрело телевизор и проводило время вместе, также она поделилась, что вместе со своей мамой очень счастливы, что собрались все вместе.

"Все парни в сборе. Счастливая мама и бабушка", — отметила ведущая.

Екатерина Осадчая с мамой и сыновьями / фото: скрин instagram.com, Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Екатерина Осадчая - последние новости по теме

Добавим, как сообщал Главред, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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Кто такая Катя Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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