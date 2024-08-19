Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

Украинская популярная ведущая Екатерина Осадчая рассказала подписчикам, что ее сын отмечает день рождения – Даниилу уже три года.
На своей странице в соцсетях Осадчая показала снимки, как была беременной и рассказала, что сын родился раньше, чем она с мужем, Юрием Горбуновым, ожидали.
В роддом звезда отправилась сама на машине, ведь в Киеве проходили репетиции ко Дню Независимости, и из-за немалых пробок "скорая помощь" ехала бы медленнее. Уехала она не одна, а со старшим сыном Иваном, поскольку Горбунов в это время вел мероприятие посреди Днепра, а мальчика не с кем было оставить.
"За день до родов. Уже на следующий день в это время я буду везти себя в роддом сама за рулем, потому что город стоит из-за репетиции парада, когда приедет "скорая" – неизвестно, а будущий папа двух сыновей работает на мероприятии на корабле посреди Днепра", – написала Екатерина.
Ведущая также опубликовала совместное фото с Даниилом и нежно обратилась к нему.
"Наше первое совместное фото! Даниил, наша радость, с днем рождения! Спасибо, что выбрал нас", — отметила Екатерина.
Кто такая Катя Осадчая?
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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Добавим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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