Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

Катя Осадчая показала архивные фото в честь важного праздника для ее семьи.

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Екатерина Осадчая поздравила сына с днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha/

Украинская популярная ведущая Екатерина Осадчая рассказала подписчикам, что ее сын отмечает день рождения – Даниилу уже три года.

На своей странице в соцсетях Осадчая показала снимки, как была беременной и рассказала, что сын родился раньше, чем она с мужем, Юрием Горбуновым, ожидали.

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В роддом звезда отправилась сама на машине, ведь в Киеве проходили репетиции ко Дню Независимости, и из-за немалых пробок "скорая помощь" ехала бы медленнее. Уехала она не одна, а со старшим сыном Иваном, поскольку Горбунов в это время вел мероприятие посреди Днепра, а мальчика не с кем было оставить.

"За день до родов. Уже на следующий день в это время я буду везти себя в роддом сама за рулем, потому что город стоит из-за репетиции парада, когда приедет "скорая" – неизвестно, а будущий папа двух сыновей работает на мероприятии на корабле посреди Днепра", – написала Екатерина.

Екатерина Осадчая за день до родов / фото: скрин instagram.com/kosadcha/

Ведущая также опубликовала совместное фото с Даниилом и нежно обратилась к нему.

"Наше первое совместное фото! Даниил, наша радость, с днем рождения! Спасибо, что выбрал нас", — отметила Екатерина.

Первое совместное фото Екатерины с сыном Даниилом / фото: скрин instagram.com/kosadcha/

Кто такая Катя Осадчая? Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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Добавим, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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