Горбунов и Осадчая показались в стильных луках

Влюбленные сходили на премьеру фильма "Сумасшедшие" режиссера Дениса Тарасова.

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Юрий Горбунов /выгулял свою супругу коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов вместе со своей супругой, телеведущий Катериной Осадчей сходили на премьеру.

Влюбленные сходили на премьеру фильма "Сумасшедшие" режиссера Дениса Тарасова.

Звездная пара Екатерина с Юрием выбрали для выхода черно-белые образы. Фотографиями Горбунов поделился на странице своего Instagram.

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Юрий Горбунов и Катя Осадчая выгуляли парный образ / Фото Instagram/gorbunovyuriy

Кто такой Юрий Горбунов? Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

Юрий Горбунов / инфографика: Главред

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недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ваннойв полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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