Горбунов и Осадчая показались в стильных луках

Украинский ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов вместе со своей супругой, телеведущий Катериной Осадчей сходили на премьеру.
Влюбленные сходили на премьеру фильма "Сумасшедшие" режиссера Дениса Тарасова.
Звездная пара Екатерина с Юрием выбрали для выхода черно-белые образы. Фотографиями Горбунов поделился на странице своего Instagram.
Кто такой Юрий Горбунов?
Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.
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недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ваннойв полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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