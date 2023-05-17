"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

Украинский продюсер Роднянский поделился новостью о собственном аресте.

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Александр Роднянский / Instagram

Украинский телевизионный продюсер Александр Роднянский, который долгое время жил и работал в России и правдиво рассказывает о войне в Украине, сообщил новость о собственном аресте.

"Сегодня Басманный суд Москвы опубликовал новость о том, что меня и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий", - пишет он на своей странице в Instagram.

По словам Роднянского, его и лучшего драматурга и режиссера "арестовали за правду о войне". "Называли все своими словами. А не лживыми бюрократическими конструкциями. Войну - войной. Военные преступления - военными преступлениями. Агрессию России - агрессией России. Никаких СВО, "нападения НАТО", "спасения русских". До нас с Иваном Вырыпаевым этот судебный фарс проделали с десятками честных людей. И уверен - на нас не остановятся", - добавляет Роднянский.

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Между тем продюсер добавляет, что он будет продолжать рассказывать правду о войне. "Молчать во времена, когда подлый и лживый режим ведет кровавую агрессию на территории моей родной Украины - нельзя", - говорит он.

Продюсер добавляет, что у него нет сомнений, что "этот морок спадет и вся банда, захватившая власть в России, вместе со своими продажными судьями, следователями и прокурорами окажется там, куда они пытаются отправить других". "В тюрьме", - подытоживает он.

На фото - пост Александра Роднянского о войне:

Напомним, ранее кинопродюсер, который работал в России, но с начала военного вторжения закрыл все свои проекты там, высказался относительно возвращения в Россию пропагандистки Ксении Собчак, которая сбежала из России в Литву.

Он также высказался относительно своего возвращения в Россию. По его словам, несколько дней назад некая "инфопомойка" опубликовала "новость" о том, что продюсер "не против вернуться в Москву" и "его друзья готовят для этого почву". "Я бы не стал об этом фейке писать, но его подхватили. Поэтому придётся высказаться", - прокомментировал Роднянский на своей странице в Instagram.

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