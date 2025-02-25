Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

Кратко:
- Младший сын Виталия Кличко и Натальи Егоровой выступил за сборную Украины по баскетболу
- Экс-жена мэра Киева похвасталась успехами сына
19-летний Максим-Александр Кличко успешно строит баскетбольную карьеру. На днях у него состоялся дебют в составе Сборной Украины - на последнем отборочном матче на чемпионат Европы-2025.
Национальная мужская сборная Украины одержала победу над Португалией. Макс Кличко провел на площадке 9 минут, за которые ему удалось принести команде 7 очков, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
За успехами младшего сына в онлайн-режиме наблюдала Наталья Егорова - певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко. В своем блоге в Instagram она опубликовала кадры с Максимом и отметила, что очень гордится своим сыном.
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Кто такая Наталья Егорова?
Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.
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