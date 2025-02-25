Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

Наталья Егорова не смогла сдержать восторга и гордости за младшего сына.

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Макс Кличко дебютировал за сборную Украины - реакция Натальи Егоровой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova, instagram.com/maximklitschko1

Кратко:

Младший сын Виталия Кличко и Натальи Егоровой выступил за сборную Украины по баскетболу

Экс-жена мэра Киева похвасталась успехами сына

19-летний Максим-Александр Кличко успешно строит баскетбольную карьеру. На днях у него состоялся дебют в составе Сборной Украины - на последнем отборочном матче на чемпионат Европы-2025.

Национальная мужская сборная Украины одержала победу над Португалией. Макс Кличко провел на площадке 9 минут, за которые ему удалось принести команде 7 очков, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

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За успехами младшего сына в онлайн-режиме наблюдала Наталья Егорова - певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко. В своем блоге в Instagram она опубликовала кадры с Максимом и отметила, что очень гордится своим сыном.

Макс Кличко дебютировал за сборную Украины - реакция Натальи Егоровой / instagram.com/natalia_yegorova

Макс Кличко дебютировал за сборную Украины - реакция Натальи Егоровой / instagram.com/natalia_yegorova

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Кто такая Наталья Егорова? Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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