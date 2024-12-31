Экс-жена Виталия Кличко похвасталась праздником в кругу трех детей от мэра

Наталья Егорова светилась от счастья, когда к ней приехали сыновья и дочь.

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Наталья Егорова показала детей от Виталия Кличко в новогодние праздники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Кратко:

Наталья Егорова проводит новогодние праздники в компании троих детей от Виталия Кличко

Сыновья и дочь активно участвуют в подготовке к праздникам

Наталья Егорова живет свою лучшую жизнь в Германии - занимается творчеством, саморазвитием, строит карьеру модели (которую она возобновила в 2024 году) и певицы, посещает светские мероприятия. Однако главным подарком этого года для бывшей жены мэра Киева Виталия Кличко стала возможность провести новогодние праздники вместе со своими тремя детьми.

24-летний Егор-Дэниел, 22-летняя Елизавета-Виктория и 19-летний Максим-Александр приехали в материнский дом в канун праздников и принимали активное участие в создании новогодней атмосферы.

видео дня

В своем блоге в Instagram Егорова показала видео, на котором она с детьми готовит праздничный ужин, украшает дом и подбирает наряды по случаю праздника. И мама, и дети счастливы возможности провести эти особенные дни вместе.

"Семья, смех и маленькие моменты, которые значат все. Желаю всем моим подписчикам и друзьям прекрасного праздничного сезона, наполненного любовью и теплом в каждой семье", - подписала ролик Наталья Егорова.

Наталья Егорова показала детей от Виталия Кличко в новогодние праздники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

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Кто такая Наталья Егорова? Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.

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