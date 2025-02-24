Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд

Цибульская призналась, кого среди звезд выделяет.

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Оля Цибульская новости - Оля Цибульская сделала заявление про украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

Оля Цибульская назвала артистку, которую считает настоящим человеком

Певица поздравила ее с успехом

Украинская певица Оля Цибульская устроила со своей мамой девичник - вместе они сходили на прогулку, вкусно поужинали и направились на концерт. В своем блоге в Instagram артистка поделилась трогательными словами в адрес мамы.

Однако высокую похвалу от Цибульской получила также и Тоня Матвиенко - именно ее концерт Оля с мамой выбрали для девчачьего вечера вдвоем. Певица отметила, что коллегу среди прочих звезд выделяет редкое сегодня качество - человечность.

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"Тоня, искренне поздравляю с первым большим сольным концертом в Киеве! Звезд среди артистов море. Но очень мало людей. Ты одна из них. Мы получили колоссальное удовольствие! P.S. Уверена, что твоя мама все видела с небес и очень тобой гордится", - написала Оля Цибульская и опубликовала кадры с выступления.

Тоня Матвиенко во время своего концерта / instagram.com/cybulskaya

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