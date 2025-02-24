Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд

Кратко:
- Оля Цибульская назвала артистку, которую считает настоящим человеком
- Певица поздравила ее с успехом
Украинская певица Оля Цибульская устроила со своей мамой девичник - вместе они сходили на прогулку, вкусно поужинали и направились на концерт. В своем блоге в Instagram артистка поделилась трогательными словами в адрес мамы.
Однако высокую похвалу от Цибульской получила также и Тоня Матвиенко - именно ее концерт Оля с мамой выбрали для девчачьего вечера вдвоем. Певица отметила, что коллегу среди прочих звезд выделяет редкое сегодня качество - человечность.
"Тоня, искренне поздравляю с первым большим сольным концертом в Киеве! Звезд среди артистов море. Но очень мало людей. Ты одна из них. Мы получили колоссальное удовольствие! P.S. Уверена, что твоя мама все видела с небес и очень тобой гордится", - написала Оля Цибульская и опубликовала кадры с выступления.
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Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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