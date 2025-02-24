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Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд

Анна Подгорная
24 февраля 2025, 20:26
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Цибульская призналась, кого среди звезд выделяет.
Оля Цибульская
Оля Цибульская новости - Оля Цибульская сделала заявление про украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

  • Оля Цибульская назвала артистку, которую считает настоящим человеком
  • Певица поздравила ее с успехом

Украинская певица Оля Цибульская устроила со своей мамой девичник - вместе они сходили на прогулку, вкусно поужинали и направились на концерт. В своем блоге в Instagram артистка поделилась трогательными словами в адрес мамы.

Однако высокую похвалу от Цибульской получила также и Тоня Матвиенко - именно ее концерт Оля с мамой выбрали для девчачьего вечера вдвоем. Певица отметила, что коллегу среди прочих звезд выделяет редкое сегодня качество - человечность.

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"Тоня, искренне поздравляю с первым большим сольным концертом в Киеве! Звезд среди артистов море. Но очень мало людей. Ты одна из них. Мы получили колоссальное удовольствие! P.S. Уверена, что твоя мама все видела с небес и очень тобой гордится", - написала Оля Цибульская и опубликовала кадры с выступления.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко во время своего концерта / instagram.com/cybulskaya

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про планы Владимира Дантеса на новый брак. Украинский певец признался, готов ли он снова жениться после развода с Надей Дорофеевой.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык - уже месяц украинской певице приписывают роман с бывшим мужем Ани Лорак.

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Кто такая Оля Цибульская?

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

Кто такая Тоня Матвиенко?

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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