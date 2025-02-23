Владимир Дантес рассказал про планы на новый брак: "Война научила меня"

Первая жена Dantes повторно вышла замуж еще в 2023 году.

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Владимир Дантес рассказал, что думает о новом браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кратко:

Дантес и Дорофеева расстались в 2022 году

Артист признался, готов ли он к новому браку

В марте 2022 года после семи лет в браке украинские певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о расставании. Позже артист подтвердил романтические отношения с Дашей Кацуриной - украинской бизнесвумен.

Около двух лет Дантес живет вместе с новой возлюбленной и ее двумя детьми от предыдущих отношений. Также их небольшая семья завела питомца - пса Василия. Жизнь артиста значительно изменилась, но вопрос о будущем остается открытым.

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Недавно Владимир в интервью для издания ТиКиїв рассказал, планирует ли он снова когда-либо связывать себя официальными узами брака. "Война научила меня никогда не говорить "никогда", поэтому я не могу дать однозначного ответа", - говорит Дантес. Также он акцентировал внимание на том, что нынешнее положение вещей его устраивает, а раскрывать его подробности он не хочет: "Личное - это личное. Пусть все идет своим чередом".

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Ранее Главред рассказывал, что музыкальный продюсер и певец Потап нашел замену Насте Каменских. Муж и жена давно не появлялись вместе, зато артист публикует кадры со "славянской королевой".

Также сбежавший за границу Алексей Арестович впервые прокомментировал развод с третьей женой. Это - первая женщина, которая сама бросила скандального блогера.

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Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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