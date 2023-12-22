Сын Димопулос почти догнал отца Джеджулу по росту

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула поделился редким снимком со своим сыном от блогерши и танцорши Санты Димопулос.
На своей странице в Instagram, шоумен опубликовал снимок с Даниэлем. "Может еще год и папины 192 сантиметра станут не настолько и высокими", - пошутил телеведущий, имея ввиду, как сильно вырос его сын.
К слову, Даниэль очень похож на своего отца. На фото, которое запостил Джеджула, отец и сын позируют в одинаковых футболках, на которых красуется надпись: "Добрый вечер, мы из Украины".
Поклонники артиста также отметили похожесть папы и сына.
Даниэль отправился к отцу пока его мама - Санта Димопулос проводит свой отпуск на Бали, вместе со вторым мужем и их общей дочерью Софией.
На фото - Джеджула с сыном Даниэлем:
Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.
Ранее Джеджула долгое время скрывал от поклонников, что является многодетным отцом. Правда вскрылась, когда он на своей странице в Instagram показал фото с новорожденной девочкой.
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