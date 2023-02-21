Святослав Вакарчук похвастался первыми словами сына Ивана на украинском языке

Первенец фронтмена группы Океан Эльзы уже уверенно осваивает родную речь и даже завел себе "любимчиков" среди слов.

Святослав Вакарчук рассказал про любимые слова сына на украинском языке / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Уже 23 года весь мир отмечает праздник, учрежденный ЮНЕСКО - Международный день родного языка. Сегодня языковой вопрос стоит для Украины особенно остро. Поэтому музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук решил поздравить поклонников с важным днем, а также напомнить, почему украинский язык такой крутой.

Сделать это он решил очень трогательным способом. Летом 2021 года Вакарчук впервые стал отцом, летом 2022-го - во второй раз. И хоть про сына музыканта Ивана и дочь Соломию известно крайне мало, когда артист говорит о них, его лицо озаряет счастливая улыбка.

Прелесть родного языка фронтмен Океана Эльзы описал на своей странице в Instagram на примере Ивана. Мальчик сейчас только учится говорить, но уже знает много слов, с гордостью заявляет отец. И слова эти он произносит на украинском языке, что приносит Вакарчуку особенное ощущение счастья.

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"Мой сын Иван в свои 1 год и 8 месяцев знает множество слов. Сейчас он очень любит говорить слова Поезд, Барсук, Еж, Чемодан. Но фавориты меняются еженедельно :) Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! (кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана). Украинский язык - это самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическое, так точно. С Международным днем ​​родного языка, друзья!" - пишет артист.

Ранее стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

Также голливудская комедийная актриса австралийского происхождения Ребел Уилсон сделала своей девушке предложение руки и сердца в Диснейленде. Вместе артистка и ее избранница уже воспитывают дочь.

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