Святослав Вакарчук дал редкий комментарий о сыне: "Все сложилось"

Вакарчук раскрыл два любопытных факта о первенце.

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Святослав Вакарчук из-за сына спел с Badstreet Boys - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, instagram.com/badstreetboys_fan

Вкратце:

Badstreet Boys записали фит со Святославом Вакарчуком

Артист признался, почему решился сняться в пародии на свое творчество

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук редко говорит о своей семье. Долгожданное потомство у него появилось лишь несколько лет назад: в 2021 году родился сын Иван, а год спустя - дочь Соломия. Теперь певец ревностно оберегает их частную жизнь.

Однако несколько любопытных деталей недавно Вакарчук все же сообщил. Тем более что повод оказался весьма благородным.

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Украинский коллектив Badstreet Boys, известный своими музыкальными пародиями на популярные хиты, объявил о новой благотворительной инициативе - они собирают донаты на дроны для ВСУ. Артисты сняли клип, в котором обыграли трек Океана Эльзы 2001 года "911". В нем в пародийной версии себя снялся и сам Святослав Вакарчук.

Позже певец отметил, что является не частым гостем подобных проектов, но отказать Badstreet Boys не смог: во-первых, "911" - это любимая песня его сына Ивана, во вторых премьера благотворительного клипа-пародии состоялась на четвертый День рождения Вакарчука-младшего.

Святослав Вакарчук из-за сына спел с Badstreet Boys - детали / instagram.com/atlasweekend

Святослав Вакарчук из-за сына спел с Badstreet Boys - детали / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Кто такой Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - украинский музыкант, певец, лидер группы Океан Эльзы. Заслуженный артист Украины. Создатель и председатель политической партии "Голос" (2019-2020). Выпустил 10 музыкальных альбомов в составе Океана Эльзы.

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