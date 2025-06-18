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"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

Анна Подгорная
18 июня 2025, 01:31
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Мозговая рассказала о разделении на "праведников" и "грешников".
Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - продюсер призналась, с кем не готова мириться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Кратко:

  • Елена Мозговая рассказала, кого с легкостью вычеркивает из своей жизни
  • В ее список вошли всезнающие "праведники" с их непрошенными советами

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая привыкла самостоятельно принимать решения и проходить собственный путь. Поэтому любые попытки помыкать собой она пресекает на корню - вопрос личных границ для нее крайне важен.

В такие моменты она готова проявлять решительность. Об этом продюсер рассказала в своем блоге в Instagram. Она призналась, что не терпит "праведников", которые не только уверены в собственной абсолютной правоте, но и настойчиво навязывают ее окружающим.

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"Любимое занятие у "праведников" - давать советы что делать "грешникам", потому что только они знают как надо, когда, с кем, как, каким образом и что именно. Я удаляю из своей жизни таких "святых" при первой и самой мизерной попытке наставлять меня на путь "истины" и вообще вмешиваться в мою жизнь!" - пишет Елена Мозговая. Было ли это послание для кого-то конкретного, или просто размышления вслух, она уточнять не стала.

Елена Мозговая
Елена Мозговая новости - продюсер призналась, с кем не готова мириться / instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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