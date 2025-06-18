"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

Кратко:
- Елена Мозговая рассказала, кого с легкостью вычеркивает из своей жизни
- В ее список вошли всезнающие "праведники" с их непрошенными советами
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая привыкла самостоятельно принимать решения и проходить собственный путь. Поэтому любые попытки помыкать собой она пресекает на корню - вопрос личных границ для нее крайне важен.
В такие моменты она готова проявлять решительность. Об этом продюсер рассказала в своем блоге в Instagram. Она призналась, что не терпит "праведников", которые не только уверены в собственной абсолютной правоте, но и настойчиво навязывают ее окружающим.
"Любимое занятие у "праведников" - давать советы что делать "грешникам", потому что только они знают как надо, когда, с кем, как, каким образом и что именно. Я удаляю из своей жизни таких "святых" при первой и самой мизерной попытке наставлять меня на путь "истины" и вообще вмешиваться в мою жизнь!" - пишет Елена Мозговая. Было ли это послание для кого-то конкретного, или просто размышления вслух, она уточнять не стала.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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