Дива Монро рассказала о личной жизни и биологическом родстве с сыном подруги

Неугомонная Монритта наконец раскрыла несколько очень личных секретов.

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Дива Монро ребенок - звезда рассказала о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Кратко:

Монро рассказала, какие отношения есть в ее жизни сейчас

Дива призналась, что связывает ее с сыном близкой подруги

Украинская блогерша, психолог и ведущая Монро дала редкое интервью, в котором рассказала о своей личной жизни и причастности к ребенку, которого год назад родила ее близкая подруга.

Звезда в беседе с Алиной Доротюк призналась, что сейчас одинока. К близости Монро готова, но травматичный опыт из прошлого все же требует дополнительных усилий для ее построения. Сейчас самые близкие партнерские отношения у блогерши с Графиней - ее подругой Натальей Медведевой.

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"Интимно-партнерские отношения - их нет. Готова ли я? Наверное, да. Но травмы прошлого не дают мне их построить. Я над этим сейчас работаю, это очень сложно. И у меня есть партнерские отношения с Графиней. Она год назад родила сына и, можно сказать, это определенная такая форма семьи. Это дружеские партнерские отношения, поддерживающие", - говорит Монро.

Дива Монро ребенок - звезда рассказала о личной жизни / Скриншот YouTube

Наталья Медведева год назад стала мамой. У нее появился сын Лев, в воспитании которого активно принимает участие Монро. В связи с этим стали появляться слухи о том, что мальчик имеет со звездой кровное родство. Монро это отрицает: для нее забота о Льве - способ поддержать Графиню и научится у малыша любви и принятию.

"Если бы это был мой ребенок, я бы об этом сказала и все. Просто люди не допускают того момента, что бывают такие отношения, где по факту чужой человек помогает женщине, которой тяжело. Нет, биологически это не мой ребенок. Дети очень стимулируют тебя подняться, когда тебе кажется, что ты упала. Потому что ребенок упал - поднялся, побежал дальше", - рассуждает Монро.

Монро с Графиней Натальей Медведевой / instagram.com/grafinitta

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Кто такая Дива Монро? Дива Монро, она же "Неугомонная Монро", "Монритта" - телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива, и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине, сообщает Википедия. В феврале 2024 года Дива Монро рассказала, что находится в процессе трансгендерного перехода.

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