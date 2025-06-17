Андрей Бедняков воссоединился с бывшей женой в Украине - детали

Андрей Бедняков наслаждается временем с детьми.

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Анастасия Короткая - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Бедняков

Вы узнаете:

Анастасия Короткая прилетела в Украину

Как она проводит время

Украинская известная актриса и бывшая жена Андрея Беднякова - Анастасия Короткая - приехала с дочерью и сыном в Украину из США.

На своей странице в соцсетях Короткая поделилась, что отдыхает в родной стране, а дорога домой была достаточно сложной, ведь перелет занял 11 часов.

видео дня

Анастасия отметила, что находится с детьми в комплексе отдыха, где ее дети Ксения и Остап встретились с отцом. Также они не оставили в США и любимую собаку Буфу.

Пока неизвестно сколько времени актриса будет в Украине, но отметила, что дома она чувствует себя отлично.

"У меня столько энергии! Я 40 минут бегала и уже сделала все, что можно. Я просто кайфую", - поделилась Короткая.

Андрей Бедняков с детьми / фото: скрин instagram.com, Андрей Бедняков

Напомним, в октябре прошлого года Короткая и Бедняков сообщили о разводе, причиной которого стало расстояние. Также пара отметила, что они остались друзьями и общаются ради двух общих детей.

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Кто такой Андрей Бедняков? Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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