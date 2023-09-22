Светлана Лобода в Киеве разнесла вдребезги авто

Видео было снято в Киеве на одном из самых широких шоссе города.

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Светлана Лобода / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Певица Светлана Лобода устроила "аварию" в Киеве. Так Loboda представит видеоклип на новую версию хита "Градус 100", режиссером которого выступил Инди Хаит.

Видео было снято в Киеве на одном из самых широких шоссе города. В связи с невозможностью перекрыть оживленную трассу более чем на несколько минут, клип снимали в экстремальных условиях и на сверхзвуковой скорости.

Танцуя и скользя, словно по лезвию бритвы, Лобода легко ускользает от бешеного потока машин, несущихся на нее со сверхзвуковой скоростью.

Кульминацией сюжетной линии становится разбивающийся вдребезги автомобиль, который на полной скорости врезается в певицу, стоящую посреди дороги.

"Я благодарна своим поклонникам, проживающим сегодня во всем мире, за вдохновение. После успешного альбома "Made in U" мне захотелось дать новую жизнь вашим любимым песням. Как бы тяжело мне ни было, я всегда говорю "танцуй, как в последний раз". Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя… иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня - с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несокрушимые стены", - рассказала про премьеру клипа LOBODA Главреду.

Певица также представила сборник "Made in U. Mixes", в который вошли 8 ремиксов на треки из оригинального альбома, вышедшего весной этого года, а также бонус-микс на свой свежий хит "SPOGADY".

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

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