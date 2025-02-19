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"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

Элина Чигис
19 февраля 2025, 14:36
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Максим Галкин иронично пообщался с недовольной поклонницей.
Максим Галкин
Максим Галкин - скандал с поклонницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин не взял цветы у зрителей
  • Поклонники возмутились таким поступком

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет с семьей за границей, недавно выступил в Осло, где не взял цветы у зрителей.

На своей странице в соцсетях Максим опубликовал кадры из концерта, но в комментариях подписчики высказали свое недовольство.

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"Мы приехали издалека, из Средней Норвегии, это 10 часов пути на машине, автобусе и поезде до Осло. И какое же было разочарование в конце, когда вы не взяли цветы у многих зрителей… Стояли после концерта с букетами, звали вас, просили передать цветы вам или кому-то из вашей команды. Сотрудники театра, где проходил концерт, стояли в растерянности, не зная, что им делать", — написала одна поклонница.

Юморист уточнил, что все время был в гримерке и никуда не уходил.

"Я еще долго был в зале, да и жил в том же отеле. Может, вы уже были на улице, а я из здания не выходил. В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они еще и с вами остались, как красивое воспоминание", — ответил Максим.

Затем эта поклонница обвинила артиста во лжи.

"Цветы я лично оставила на сцене по совету работников театра. Мы стояли прямо у сцены перед первым рядом. Мы подумали, что это из-за безопасности. Но у нас безопасная страна", — заявила поклонница.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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