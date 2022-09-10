Стивен Кинг обрадовался успехам ВСУ и восхищенно выругался

Мировой мастер жанра ужасов под номером один в очередной раз высказался в поддержку как украинцев, так и украинской армии, которая сражается с россиянами.
Легендарный американский писатель и сценарист Стивен Кинг (известный как мастер жанра ужасов) в очень бодром тоне прокомментировал контрнаступление ВСУ на русских оккупантов. Пост появился на его странице в Twitter.
"Украинцы надирают [ягодицы ‒ Главред] сегодня. Слава Украине!" – написал Кинг.
К слову, на Twitter-страницу писателя подписаны почти семь миллионов пользователей по всему миру. Твит Кинга быстро набрал 100 тысяч лайков и более 10 тысяч ретвитов. В комментариях отозвались благодарные украинцы
В комментариях восхищение талантливого писателя поддержали десятки украинцев.
"Просим подумать или помолиться за этих героев, цена очень высока", "Героям слава", "Спасибо, Степан", "Они всегда надирают [ягодицы - Главред]", – говорится в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал американец.
Кроме того, Кинг выразил восхищение силой и мужеством украинского народа.
"Путин считал, что имеет дело с комнатной собачкой. На деле же он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - говорил писатель
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