Стивен Кинг обрадовался успехам ВСУ и восхищенно выругался / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легендарный американский писатель и сценарист Стивен Кинг (известный как мастер жанра ужасов) в очень бодром тоне прокомментировал контрнаступление ВСУ на русских оккупантов. Пост появился на его странице в Twitter.

"Украинцы надирают [ягодицы ‒ Главред] сегодня. Слава Украине!" – написал Кинг.

К слову, на Twitter-страницу писателя подписаны почти семь миллионов пользователей по всему миру. Твит Кинга быстро набрал 100 тысяч лайков и более 10 тысяч ретвитов. В комментариях отозвались благодарные украинцы

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В комментариях восхищение талантливого писателя поддержали десятки украинцев.

"Просим подумать или помолиться за этих героев, цена очень высока", "Героям слава", "Спасибо, Степан", "Они всегда надирают [ягодицы - Главред]", – говорится в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Стивен Кинг опубликовал пост о войне России в Украине и в саркастичной форме обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

"Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя", - написал американец.

Кроме того, Кинг выразил восхищение силой и мужеством украинского народа.

"Путин считал, что имеет дело с комнатной собачкой. На деле же он столкнулся с росомахой. Слава Украине!" - говорил писатель

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