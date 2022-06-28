Являются терактами: Стивен Кинг отреагировал на обстрел ТЦ в Кременчуге

Стивен Кинг / Instagram/stephenkingofficialpage

Король ужасов, американский писатель Стивен Кинг отреагировал на жестокий обстрел россиянами торгового центра в Кременчуге.

В частности, на своей странице в Twitter, Кинг написал:

"Российские удары по украинским гражданским объектам являются терактами. Слава Украине!" - написал автор.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini! June 27, 2022

Отметим, Стивен Кинг - один из многих мировых звезд, которые поддерживают Украину в жестоком противостоянии россии. Недавно, на одном из своих концертов Элтон Джон обратил внимание своих поклонников на женщину с украинским флагом, чтобы поддержать Украину.

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Ракетный удар по ТРЦ в Кременчугу

27 июня, Россия ударила ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

В результате погибли 20 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.