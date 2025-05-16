Ставки букмекеров на победителя Евровидения изменились: на каком месте Украина

Украина в этом году имеет скромные шансы на победу.

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Евровидение 2025 - гранд-финал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/, Ziferblat

Кратко:

Какие есть изменения в ставках букмекеров

На каком месте Украина

Вчера, 15 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2025 и прогнозы букмекеров на победителя в конкурсе немного изменились. Некоторые страны существенно поменяли свои позиции.

Как стало известно, представители Швеции – группа KAJ с песней Bara bada bastu – остается на первом месте и укрепила свое лидерство.

Смотрите видео выступления KAJ:

Немного укрепилась в рейтинге и Австрия, у JJ с треком Wasted Love сейчас шансы на победу 22%.

Смотрите видео выступления JJ:

А на третьем месте оказалась Франция с результатом 7%, хотя четвертый представитель из Нидерландов также имеет 7% вероятности на победу.

Смотрите видео выступления Louane:

Стоит отметить, что после второго полуфинала в прогнозах букмекеров появились новые участники, но Украина все же остается на 13 месте с шансом на победу - 1%.

Рейтинг букмекеров на Евровидение-2025 / фото: скрин eurovisionworld.com/

Кстати, после генеральных репетиций финала Евровидения 2025 рейтинг может все же измениться.

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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