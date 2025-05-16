Ставки букмекеров на победителя Евровидения изменились: на каком месте Украина

Кратко:
- Какие есть изменения в ставках букмекеров
- На каком месте Украина
Вчера, 15 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2025 и прогнозы букмекеров на победителя в конкурсе немного изменились. Некоторые страны существенно поменяли свои позиции.
Как стало известно, представители Швеции – группа KAJ с песней Bara bada bastu – остается на первом месте и укрепила свое лидерство.
Смотрите видео выступления KAJ:
Немного укрепилась в рейтинге и Австрия, у JJ с треком Wasted Love сейчас шансы на победу 22%.
Смотрите видео выступления JJ:
А на третьем месте оказалась Франция с результатом 7%, хотя четвертый представитель из Нидерландов также имеет 7% вероятности на победу.
Смотрите видео выступления Louane:
Стоит отметить, что после второго полуфинала в прогнозах букмекеров появились новые участники, но Украина все же остается на 13 месте с шансом на победу - 1%.
Кстати, после генеральных репетиций финала Евровидения 2025 рейтинг может все же измениться.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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