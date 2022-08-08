Старший сын Джамалы душевно и трогательно спел "Ой у лузі червона калина"

Джамала / коллаж фото УНИАН

Известная украинская певица Джамала (победительница "Евровидения-2016") показала очень трогательный видеоролик, в котором запечатлены ее сыновья – четырехлетний Эмир-Рахман и двухлетний Селим-Герай. Запись исполнительница выложила в Instagram.

Старший сын Джамалы и душевно, и залихватски спел патриотическую песню "Ой у лузі червона калина". При этом его младший братишка тоже немного показался в кадре. Причем обоих сыновей Джамала, очевидно, специально одела в вышиваночки и шортики.

"Героям Слава! Воздушным силам Украины! Вы своими крыльями защищаете наших детей!", – подписала ролик Джамала.

Причем девушка тихонького подпевала сыну. В конце видео он сказал: "Слава Украине! Героям Слава".

Напомним, ранее сообщалось о том, что 12 марта, в столице Румынии Бухаресте прошел музыкальный фестиваль в поддержку Украины.

Гостей фестиваля была победительница Евровидения, украинская певица Джамала.

До того украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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