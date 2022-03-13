В Румынии 50 тысяч людей вышли поддержать Украину: Джамала собирает деньги по всей Европе

Джамала / скриншот

В субботу, 12 марта, в столице Румынии Бухаресте начался музыкальный фестиваль в поддержку Украины. Все деньги, полученные от концерта под названием "Мы едины", организаторы передадут нашей стране.

Хедлайнер фестиваля, нидерландский диджей Armin van Buuren, вышел на сцену с сине-желтый флагом.

Гостей фестиваля была победительница Евровидения, украинская певица Джамала.

Благотворительное мероприятие посетило более 50 тысяч человек. Концерт прошел на Национальном стадионе.

Фестиваль "Мы едины" – это самое крупное гуманитарное событие, когда-либо организованное в Румынии.

Организаторы отметили, что музыка всегда объединяет, так как знает границ.

"Это наша сильнейшая вера... В трудные времена наша обязанность – объединить усилия и помочь", – сказано на сайте мероприятия.

Все средства, собранные на благотворительном концерте, передадут румынскому Красному Кресту, чтобы далее направить украинскому народу.

Отметим, накануне Джамала выступила в Германии на нацотборе Евровидения, собрав для украинцев 3,3 млн евро за три часа.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

Читайте также: