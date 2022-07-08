Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

Джамала на Танцах со звездами / instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая активно популяризирует украинскую культура за границей украинскую культуру и активно рассказывает о войне, примет участие в польской версии шоу "Танцы со звездами".

Как сообщает газета "Факты", кроме Джамалы, в шоу будут участвовать известные детективы, инстаблогеры, спортсмены и модели.

Впервые в истории польского проекта на паркет выйдет однополая пара.

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Одним из участников стал архитектор и модель Яцек Елонек, являвшийся главным героем гей-реалити "Прекрасный принц", участниками которого были мужчины.

Отметим, ранее украинская певица Джамала украсила обложку немецкого издания GEO. Этот выпуск посвятили Украине, ее истории, культуре и борьбе с россией, сообщает ТСН.