Старше жены: Виктор Павлик расстрогал встречей с единственной дочкой

Дочь Виктора Павлика посетила концерт отца.

Виктор Павлик с дочкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

Дочь Виктора Павлика вышла в люди

Как выглядит единственная дочь звезды

Украинский певец Виктор Павлик представил поклонникам свою старшую дочь Кристину. Артист выступил с концертом в Ровно, где сейчас проживает его ребенок, и обнародовал в Instagram видео их трогательной встречи.

Во время концерта Виктор решил сделать сюрприз дочери и пригласил ее на сцену, чтобы представить публике. На экране в этот момент появилось архивное фото Павлика с младенцем на руках. Вместе с Кристиной на сцену вышел и внук звезды Вадим.

Виктор Павлик с дочерью и внуком / скрин с видео

"Я дедушка уже трижды, кстати. Вадим уже в шестом классе, а Кристиночка моя... видите, какая у меня дочка", - сказал певец.

Также артист встретился со своим старшим сыном Александром. Кстати, несмотря на скорый развод Виктора с его первой женой и мамой Александра, он сохраняет хорошие отношения с отцом и его новой семьей.

Как выглядит дочь Виктора Павлика / скрин с видео

Поклонники остались в восторге от такого теплого семейного момента, но отметили, что ждали дуэт с талантливой дочерью.

"Я надеялась, что и споете что-то вместе, у Кристины тоже замечательный голос, как у отца и брата Александра"

"А внучек на Михасика очень похож, красавчики"

"Какой вы искренний... Без пафоса..."

Виктор Павлик - дети

У Виктора Павлика четверо детей от разных браков. Его старший сын, Александр Павлик, от первого брака, также стал музыкантом. Дочь Светлана родилась во втором браке с женщиной, родом из Узбекистана, по имени Светлана. Что интересно, единственная дочь звезды старше его четвертой жены Екатерины Репяховой на 7 лет. Сын Павел от третьего брака умер в 2020 году в возрасте 21 года после длительной борьбы с раком. Самый младший сын, Михаил, родился в июне 2020 года в четвертом браке певца с его концертным директором Екатериной Репяховой.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Виктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Мария". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

