Стало известно, где пройдет прощание с Сергеем Сивохо

Известный украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо ушел из жизни на минувшей неделе.

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Прощание с Сивохо состоится в центральном киевском зале / коллаж Главред, фото УНИАН

Стало известно, где и когда пройдет прощание с легендарным телеведущим, известным участников КВН и тренером "Лиги Смеха" и экс-советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо.

Об этом сообщили в разделе InstaStories на странице шоу "Лига Смеха".

В пятницу, 3 ноября, артиста проведут в последний путь. Гражданская панихида состоится в Киеве ‒ в зале МЦКИ (бывший "Октябрьский дворец"). Церемония начнется в 11:00.

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Сивохо скончался на 55-м году жизни в ночь на 17 октября в Германии - в одной из местных клиник. Последние годы он отошел от активной публичной деятельности - по причине серьезных проблем со здоровьем (хроническая болезнь легких).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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