Сергей Сивохо умер

17 октября, в 05.40 ушел из жизни в возрасте 54 лет украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

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Сергей Сивохо ушел из жизни / коллаж Главред, фото УНИАН и wiktionary.org

Утром во вторник, 17 октября, в 5.40 умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на его пресс-службу.

Также сообщается, что Сивохо ушел из жизни в Германии.

Еще в ночь на 17 октября русские пропагандисты утверждали, что Сивохо умер - причем якобы во временно оккупированном Донецке.

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Первой о смерти Сивохо сообщила его землячка – член "Союза писателей "ДНР" и "Общественной палаты" страны-агрессора РФ Анна Ревякина. Это мгновенно растиражировали росСМИ и пропагандистские каналы в мессенджеры Telegram.

Правда, вскоре Ревякина уже заявила, что Сивохо все-таки жив, но медики "готовы отключить его от системы жизнеобеспечения" и якобы предложили родственникам попрощаться с шоуменом. У Сивохо якобы на фоне сепсиса "развилась полиорганная недостаточность".

Сергей Сивохо биография

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности "инженер-металлург", а потом там же получил и второе высшее образование – "экономист-юрисконсульт". Позднее окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "менеджмент организаций".

Стал известен Сивохо благодаря своей игре в КВН за команду "Дрим-Тим". Потом недолго играл в кино, в том числе и в эксцентрической комедии "Имитатор". В 2000-х годах вел программы "Скрытая камера" и "Как стать звездой" на канале "1+1".

С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Позже работал продюсером студии "Квартал 95" и тренер одной из команд в первом сезоне "Лиге смеха".

В 2019 году Сивохо баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу Донецкой области, но не преуспел. С 21 октября 2019-го по март 2020 года был внештатным советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

12 марта 2020 года в Киеве состоялась презентация "Национальной платформы примирения и единства", которая обернулась скандалом. Ведь Сивохо публично назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" - из-за чего у мигом произошел конфликт с ветеранами АТО. Во время возникшей потасовки Сивохо упал, одного из ветеранов арестовали. Затем шоумен подал на ветеранов иск в суд.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Сергей Сивохо пропал из медийного пространства. Последнее его интервью с известными людьми на его YouTube-канале было опубликовано восемь месяцев назад.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Англии умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того в Англии на 99-м году жизни умер известный британский артист Лесли Филлипс, которого нынешнее поколение кинозрителей знают по озвучке Распределяющей Шляпы в фильмах о малолетнем волшебнике Гарри Поттере.

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