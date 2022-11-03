Сталлоне рассказал, почему решил не разводиться с женой

Сильвестер Сталлоне / https://ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне пояснил, почему остановил свой бракоразводный процесс с моделью Дженнифер Флавин. Об этом сообщает портал Sunday Times.

"Скажем так: это было неспокойное время в интервью о последних нескольких неделях и месяцах. Это вернуло меня к тому, что абсолютно наиважнейшее для меня, а именно к моей любви к моей семье. Это на первом месте перед моей работой, и это был трудный урок", — сказал он.

Кроме того, Сталлоне кается в том, что не уделял достаточно времени своим детям.

"Я не уделял им достаточно внимания, когда они росли", ‒ сказал актер.

К слову, Сталлоне и Флавин познакомились еще в 1988 году ‒ после его развода с актрисой Бригиттой Нильсен.

Летом 1990 года они впервые вместе появились на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Затем звезды расстались в 1994 году. Позже они воссоединились и в конце концов вступили в брак в 1997 году. У супругов есть три общие дочери ‒ София, Систин и Скарлетт. У Сталлоне также были еще двое детей, сыновья Сейдж (умер в 2012 году в возрасте 36 лет от болезни сердца) и Серджио, от предыдущего брака с актрисой Сашей Чак.

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