Сразу по четырем статьям: СБУ начала "охоту" на пропагандистку Симоньян

СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Симоньян, призывающей убивать украинских детей.

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Маргарита Симоньян получила новое подозрение от СБУ / коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и убийств мирного населения.

Фигурантка возглавляет пропаганду Кремля – телеканал "RT" и входит в медийный пул диктатора Путина. По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение России и военные преступления русских оккупантов, сообщила СБУ на своей странице в Facebook.

Также Симоньян множество раз агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Она регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде авторских сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов.

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Прежде всего, речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного пропагандиста – Владимира Соловьева.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

⁠ст. 436 (пропаганда войны);

⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности", - подытожили в СБУ.

Симоньян, Путин и "людоеды": контекст 20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. "Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

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Отметим, Маргарита Симоньян снова полезла в личную жизнь певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-артиста Максима Галкина и взялась обсуждать бывших мужей Пугачевой.

А также пропагандистка Маргарита Симоньян решила прокомментировать внешность Мисс Никарагуа, которая и завоевала главную корону на "Мисс Вселенная 2023". Однако, она, не смогла обойти стороной и Украину.

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